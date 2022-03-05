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Aktüel ‘Rusya, Türkiye, Ukrayna üçlüsü bir araya gelebilir’
Aktüel

‘Rusya, Türkiye, Ukrayna üçlüsü bir araya gelebilir’

Rusya Araştırmaları Enstitüsü (RUSEN) Başkanı Prof. Dr. Salih Yılmaz NATO'nun etkisizliğine üç ülkenin bir araya gelerek nazire yapabileceğini ve sonuç alabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-05 16:10:00 -
‘Rusya, Türkiye, Ukrayna üçlüsü bir araya gelebilir’

 

YENİ AKİT  ANKARA

Rusya Araştırmaları Enstitüsü (RUSEN) Başkanı Prof. Dr. Salih Yılmaz NATO'nun etkisizliğine üç ülkenin biraraya gelerek nazire yapabileceğini ve sonuç alabileceğini belirtti.

"Kırım Tatarları konusu dahil edilir"

"NATO'nun bu etkisizliğine nazire yaparcasına Türkiye, Rusya ve Ukrayna bir araya gelebilir" diyen Yılmaz; "Kırım Tatarları konusu da dahil aralarındaki sorunları çözüp 3'ü yoluna devam etme yolunu deneyebilir" dedi.

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