  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Rusya tehdit etmişti... ABD'den flaş İsveç ve Finlandiya açıklaması!
Gündem

Rusya tehdit etmişti... ABD'den flaş İsveç ve Finlandiya açıklaması!

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''NATO'ya katılmak isterlerse İsveç ve Finlandiya'ya kapılar açık.'' ifadeleri kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-26 00:11:00 -
Rusya tehdit etmişti... ABD'den flaş İsveç ve Finlandiya açıklaması!

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "NATO'ya katılmak isterlerse İsveç ve Finlandiya'ya kapılar açık." ifadeleri kullanıldı.

Rusya'dan tehdit gibi açıklama

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya alınması durumunda "Rusya'nın karşılık vermesinin gerekeceğini" ifade etmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay