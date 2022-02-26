Rusya tehdit etmişti... ABD'den flaş İsveç ve Finlandiya açıklaması!
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''NATO'ya katılmak isterlerse İsveç ve Finlandiya'ya kapılar açık.'' ifadeleri kullanıldı.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "NATO'ya katılmak isterlerse İsveç ve Finlandiya'ya kapılar açık." ifadeleri kullanıldı.
Rusya'dan tehdit gibi açıklama
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya alınması durumunda "Rusya'nın karşılık vermesinin gerekeceğini" ifade etmişti.