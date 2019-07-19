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Rusya Suriye halkını göçe zorluyor!

Rusya'nın hava saldırıları neticesinde Suriye'nin kuzeyindeki halk evlerini terk etmek zorunda kalıyor.

19 Temmuz 2019 Cuma 23:52
Rusya Suriye halkını göçe zorluyor!

Rusya'nın hava saldırıları neticesinde Suriye'nin kuzeyindeki halk evlerini terk etmek zorunda kalıyor.

Rusya ve Esed rejimi savaş uçaklarının saldırıları neticesinde çok sayıda sivil Cisr eş Şuğur'dan göç etti.

İdlib batı kırsalındaki Cisr eş Şuğur beldesine yönelik halen devam eden hava saldırıları nedeniyle kenti terk eden sivillerin sayısı 35 bini bulmuş durumda.

Rusya ve Esed rejiminin, İdlib iline bağlı en büyük yerleşim yerlerinden biri olan Cisr eş Şuğur'a yönelik yoğun hava ve kara bombardımanı 10 Temmuz'dan bu yana sürüyor.

Son olarak bugün (19 Temmuz) Rusya ve Esed rejimine ait savaş uçakları, kent merkezindeki sivil alanlara en az 20 hava saldırısı düzenledi.

35 bin sivil beldeyi terk etti

Şimdiye dek yaklaşık 35 bin sivil, hava saldırılarının büyük bir yıkıma yol açtığı kent merkezinden, Suriye'nin kuzeyindeki diğer bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Cisr eş Şuğur belediye meclis başkanı İsmail Hasnavi'ye göre, kent merkezinde şu an kalan sivillerin sayısı 5 bin ve bu siviller acil insani yardıma muhtaç durumda.

Yerel kaynaklar Cisr eş Şuğur'a Rusya tarafından düzenlenen hava saldırılarında sivil merkezlerin kasıtlı bir biçimde hedef alındığını belirtiyor. Hasnavi Rus saldırılarında tıbbi merkezlerin, hastanelerin, okulların ve sivillerin kullandığı birçok merkezin hizmet dışı kaldığını vurguladı.

Kentin belediye meclisi devam eden saldırılar nedeniyle 12 Temmuz'da olağanüstü hal ilan etmiş ve Rus saldırılarında kentin altyapısının büyük oranda hasar gördüğünü açıklamıştı.

Esed rejimi saldırısı bekleniyor

Rusya ve Esed rejiminin, Hama'nın kuzeybatı kırsalında muhaliflere yönelik bir saldırıya başlamak üzere yığınak yaptığı aktarılıyor.

Konumu itibariyle Esed rejimi için de muhalifler için de oldukça büyük bir önem arz eden kentin, söz konusu kara saldırısı öncesinde ağır bir biçimde bombalandığı, bu bombardımanın kara saldırısının bir habercisi olduğu vurgulanıyor.

Rusya ve Esed rejimi daha önce de Suriye'nin birçok bölgesinde kara saldırıları öncesinde sivil alanları şiddetli biçimde hedef almış, bu şekilde bölgelerin kara saldırılarına karşı direnme kapasitesini azaltmayı amaçlamıştı.

2010 yılında kentin nüfusu yaklaşık 50 bindi. Cisr eş Şuğur 2015 yılının Nisan ayında muhaliflerce kontrol altına alınmıştı.

Kaynak: Mepa News

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 23:52
  1. Suriye
  2. Rusya
  3. İdlib
  4. Cisr eş Şuğur
  5. Esed rejimi

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