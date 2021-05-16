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Dünya Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Gemiyi takibe aldık
Dünya

Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Gemiyi takibe aldık

Rusya Savunma Bakanlığı, sabah saatlerinde Karadeniz sularına giriş yapan İngiliz gemisinin takibe alındığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 17:19:00 -
Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Gemiyi takibe aldık

Rusya’nın Karadeniz filosunun, bugün Karadeniz sularına giren İngiliz Kraliyet Donanması’na ait ‘HMS Trent’ devriye gemisini izlemeye başladığı bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Savunma Yönetim Merkezi, Rusya'nın Karadeniz filosunun, İngiliz Kraliyet Donanması'na ait 'HMS Trent' devriye gemisini izlemeye başladığını bildirdi.

Açıklamada, "Karadeniz filosunun güçleri ve unsurları, 16 Mayıs'ta Karadeniz sularına giren İngiliz Donanması'na ait Trent devriye gemisinin faaliyetlerini takip etmeye başladı" ifadelerine yer verildi.

İngiliz medyasında geçtiğimiz günlerde çıkan haberlerde İngiltere'nin Karadeniz'e iki gemi yollama kararı aldığı bilgisi yer almıştı.

Geçtiğimiz aylarda ABD'de de bölgeye gemi gönderme kararı almış, ancak daha sonra geri adım atmıştı.

ABD, yaptığı resmi duyuru ile Montrö Anlaşması’na uygun olarak Boğazlardan geçiş yaparak Karadeniz’e giriş yapacak iki savaş gemisi için Türkiye’ye yaptığı başvuruyu geri çekmişti.

 

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