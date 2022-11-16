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Dünya Rusya, Polonya'ya nota verdi
Dünya

Rusya, Polonya'ya nota verdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Polonya'ya nota verdiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-11-16 21:31:00 -
Rusya, Polonya'ya nota verdi

Polonya'nın Ukrayna sınırına 6 kilometre mesafede bulunan Przewodowo köyüne düşen füzelerin ardından başlayan gerilim sürüyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Polonya'nın Moskova Maslahatgüzarı Jacek Szczlyadowski'nin konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldığını açıkladı.

Szczlyadowski'ye yaşanan kriz nedeniyle nota verildiğini belirten Zaharova, "15 Kasım 2022'de Polonya'nın Przewoduwe köyüne insanların ölümüyle sonuçlanan 2 füzenin düşmesiyle ilgili olarak Polonya, Rusya karşıtı histeriyi körükledi. Gece olmasına ve o sırada olanlarla ilgili herhangi bir güvenilir bilgi olmamasına rağmen Varşova, Rusya Büyükelçisini Polonya Dışişleri Bakanlığı'na çağırmayı ve bundan siyasi bir şov yapmayı gerekli gördü. Szczlyadowski'ye, Rus tarafının bu olayla ilgili olarak Varşova'dan, Rusya karşıtı her türlü spekülasyona son vermesini beklediği iletildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın ilgili belgesi Szczlyadowski'ye iletildi. Varşova, Kiev rejiminin düzenlediği kirli provokasyonlara alet olmamaya ve kendi provokasyonlarını başlatmamaya çağırıldı" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

sevgili avrupa abd yunanistan

ukraynaya silah yollamak yetmiyor g.tunuz yiyosa gidin kendiniz de savasin

Koray

Cok dogru Yorum! Hersey ALGI,hersey YALAN uzerine kurulu.
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
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