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Rusya mutabakatı yerle bir edip katliam yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Türkiye'nin Soçi Mutabakatı kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediğini sürekli söyleyen Rusya, İdlib Gerginliği Azaltma bölgesinde resmen katliam yaptı. Rus savaş uçaklarının saldırısında, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtiliyor.

16 Ağustos 2019 Cuma 21:47
Rusya mutabakatı yerle bir edip katliam yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rus savaş uçaklarının, 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde bir köye düzenlediği saldırıda 13 sivil hayatını kaybetti, 20 sivil yaralandı.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 21:47
  1. Rusya
  2. İdlib
  3. Suriye

YORUM YAZ

  • MesutMesut20 dk önce
    Türkiye muhaliflere ısı güdümlü füze niye vermiyor. Omuzdan atılan füzeler var onlardan versin veyada suriyeye sıtını dönsün .

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