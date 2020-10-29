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Aktüel Rusya Müslümanları Dini Meclisi Başkanı Krganov, Macron’un İslam karşıtı açıklamalarını eleştirdi:
Aktüel

Rusya Müslümanları Dini Meclisi Başkanı Krganov, Macron’un İslam karşıtı açıklamalarını eleştirdi:

"Bu siyaset (Fransa'nın siyaseti), İslam'a karşı meydan okuma ve provokasyondur" - "Fransa yönetiminin karikatürleri desteklemesi zarar vericidir. Bu, Fransa’da yasalara uyan Müslüman vatandaşları incitiyor" - "Dini değerlerin kullanılması Hristiyanları, Budistleri, Yahudileri de aynı şekilde rahatsız edebilirdi. Dini değerlerle dalga geçilemez" - "İslamofobi'yi kışkırtmak sadece Avrupa için değil, tüm dünya için tehlikelidir"

Yeniakit Publisher
2020-10-29 12:09:24 -
Rusya Müslümanları Dini Meclisi Başkanı Krganov, Macron’un İslam karşıtı açıklamalarını eleştirdi:

MOSKOVA (AA) - DMITRI CHIRCIU - Rusya Federasyonu Müslümanları Dini Meclisi Başkanı Müftü Albir Krganov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri destekleyen açıklamalarının "zarar verici" olduğunu belirterek "Bu siyaset, İslam'a karşı meydan okuma ve provokasyondur." dedi.

Krganov, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı açıklamalarını AA muhabirine değerlendirdi.

Fransa’da iki hafta önce öğretmen Samuel Paty’nin başı kesilerek öldürüldüğünü anımsatan Krganov, "Müslümanlar olarak herhangi bir insanın öldürülmesini kınıyoruz. Kimsenin öldürme hakkı yok." şeklinde konuştu.

Krganov, söz konusu cinayetin siyasallaştırıldığını ve buna karşı çıktıklarını belirtti.

Macron'un İslam karşıtı açıklamalarını Hazreti Muhammed’in doğum günü öncesi yaptığına dikkati çeken Krganov, İslam dünyasının bunu derin endişeyle karşıladığını dile getirdi.

Krganov, Fransa’nın bu konuda "kışkırtıcı" siyaset izlediğine işaret ederek "Bu siyaset, İslam'a karşı meydan okuma ve provokasyondur. Buna benzer açıklamalar insanları yaralıyor. İnsanın milli ve dini duygularına dikkat etmek gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

- "Fransa yönetiminin karikatürleri desteklemesi zarar vericidir"

Macron’un Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri desteklemesine ilişkin Krganov, şunları kaydetti:

"Fransa yönetiminin karikatürleri desteklemesi zarar vericidir. Bu, Fransa’da yasalara uyan Müslüman vatandaşları incitiyor. Dini değerlerin kullanılması Hristiyanları, Budistleri, Yahudileri de aynı şekilde rahatsız edebilirdi. Dini değerlerle dalga geçilemez.”

Krganov, siyasetçilerin geçici olduğunu ve Macron’un da bir gün siyasetten uzaklaşacağını dile getirerek "Ancak insanlar arasındaki ilişkiler bu tür açıklamalardan kötü şekilde etkileniyor. Dinler arası ilişkileri ahlak ve hukuk çerçevesinde tutulmalıdır. İslamofobi'yi kışkırtmak sadece Avrupa için değil, tüm dünya için tehlikelidir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Avrupa ülkeleri, kendi seküler bakış açısını empoze etmeye çalışıyor"

Diğer dini temsilcilerin de Macron’un açıklamalarına tepki vermesinin önemine dikkati çeken Krganov, siyasetçilerin dostluk temeline dayanan halklar arası ilişkileri bozmasına izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Krganov, dinin temellerine karşı sistematik çalışma yürütüldüğünü belirterek "Avrupa ve Batı ülkeleri, herkese kendi seküler bakış açısını empoze etmeye çalışıyor. Bu imkansız. Çünkü dinlerin temeli sağlam ve binlerce yıla dayanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa’ya birçok kez gittiğini ve oradaki cemaat temsilcileriyle görüştüğünü anlatan Krganov, bunların çok eğitimli ve kültürlü olduklarını dile getirdi.

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