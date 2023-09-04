Rusya lideri Putin'den Türkiye bombası: Yakın zamanda önemli adımlar atacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi'de bir araya geldi. Putin görüşme öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Putin, "Türkiye'de doğalgaz merkezinin açılması için görüşmeler neticelendirilecek. Yakında doğalgaz konusunda adımlar atacağız. Sizin yönetiminizde Türkiye-Rusya ilişkileri büyük bir adım attı, ilişkilerimiz ticari konularda da ilerleme gösterdi. Ticaret hacmimiz pozitif şekilde gelişiyor. Sadece alıştığımız alanlarda değil yeni alanlarda da ilişkilerimiz ilerliyor, hem gaz hem başka konularda daha birçok adım atacağımıza inanıyorum, bu her iki tarafa da fayda sağlayacaktır. Tarım konusunda çok fayda sağladık, başarılı ilişkimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Türkiye ile işbirliğimiz başarı şekilde devam ediyor. Türkiye, uluslarası Nükleer Güç ülkesi kulübüne girmiş vaziyettedir. Bu alanda da yeni projeler söz konusu olabilir. Bu konuda ortak işbirliğini ele alacağız. Ukrayna krizini ele alacağız. Bu görüşmelere biz açığız. Suriye konusunda önemli gelişmeler oldu. Bu konuda Türkiye'nin hassasiyetinin de farkındayız. Biz bütün bunları etraflıca ele alacağız. Tekrardan hoşgeldiniz" açıklamasında bulundu.