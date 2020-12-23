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Aktüel Rusya, Lavrov'a Bosna Hersek'te hediye edilen tarihi ikonayı iade etti
Aktüel

Rusya, Lavrov'a Bosna Hersek'te hediye edilen tarihi ikonayı iade etti

Yeniakit Publisher
2020-12-23 23:07:53 -
Rusya, Lavrov'a Bosna Hersek'te hediye edilen tarihi ikonayı iade etti

SARAYBOSNA (AA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a geçen haftaki Bosna Hersek ziyaretinde, Sırp lider Milorad Dodik tarafından hediye edilen yaklaşık 300 yıllık ikona iade edildi.

TASS haber ajansının Rusya Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre, "Ukrayna'dan çalındığı" iddialarının ardından tartışmalara neden olan ikona, bugün Bosna Hersek'in Moskova Büyükelçiliğine teslim edildi.

Haberde, Rus makamlarının söz konusu olayın aydınlatılması ve ikonanın kökeninin tespit edilmesi için tüm hukuk mekanizmalarını kullanmaları noktasında Bosna Hersek'e çağrı yaptığı da bildirildi.

- Bosna Hersek Savcılığı inceleme başlatmıştı

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Dodik, 14-15 Aralık'ta Bosna Hersek'i ziyaret eden Lavrov'a tarihi bir ikona hediye etmişti.

Fotoğrafların medyada yayınlanmasının ardından Ukrayna'nın Saraybosna Büyükelçiliği, söz konusu ikonanın kendilerine ait olduğunu açıklamıştı.

Ukrayna makamları, yaklaşık 300 yıllık ikonanın Lugansk bölgesine ait olduğunu ve üzerindeki mühürden bunun görülebileceğini belirtirken, yaşanan gelişmeler ve ortaya atılan iddialar üzerine Bosna Hersek Savcılığı da inceleme başlatmıştı.

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