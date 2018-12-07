Rusya Kulüpler Arası Golf Turnuvası sona erdi





ANTALYA (AA) - Rusya'dan üst düzey iş insanlarının katıldığı Rusya Kulüpler Arası Golf Turnuvası'nda Moskova City Golf Kulübü şampiyon oldu.

Antalya Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Oteli'nin Carya Golf Club ve National Golf Club sahalarında gerçekleştirilen turnuvaya Rusya'nın farklı bölgelerinden 14 kulüpten 240 oyuncu katıldı.

Üç gün süren müsabakalar sonunda Moskova City Golf Kulübü şampiyon oldu. İkinciliği Pestovo Golf Kulübü, üçüncülüğü Agalarov Golf Kulübü elde etti.

Turnuvada dereceye giren yarışmacılara ödülleri Regnum Carya Oteli'nin onursal başkanı Fikret Öztürk ve eşi Nurten Öztürk tarafından verildi.



Öztürk, törende yaptığı konuşmada, turnuvanın gelecek yıl daha zorlu geçeceğini ifade etti.

Belek'te üç gün boyunca Rusya'dan gelen 14 golf kulübünü ağırladıklarını belirten Öztürk, "Turnuva sayesinde Rusya'dan üst düzey iş insanlarının rotasını Antalya'ya çevirdik. Güzel ve bir hayli çekişmeli bir turnuva oldu. Bu turnuvanın ileriki dönemlerde daha zorlu geçeceğini görüyorum. Turnuva, uzun yıllar ülkemizde yapılacak." diye konuştu.