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Rusya ile İsrail arasında gerginlik!

İsrail hava sahasında GPS üzerinde yaşanan aksaklıklar, Rusya ile gerginliğe neden oldu.

27 Haziran 2019 Perşembe 14:30
Rusya ile İsrail arasında gerginlik!

İsrail Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 3 hafta boyunca İsrail hava sahasında GPS'lerde aksaklık yaşandı.

Açıklamada, GPS'lerdeki sorunun herhangi bir kazaya veya güvenlik olayına neden olmadığı belirtildi.

Times of Israel gazetesine konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen İsrailli bir yetkili ise GPS'lerdeki aksaklığa neden olan müdahalenin Suriye topraklarından yapıldığını iddia etti.

İsrail ordu radyosunun haberinde, başkent Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı çevresinde uçan uçakların GPS'lerinde yaşanan aksaklığın Suriye'deki Hımeymim Hava Üssü'ndeki uydu sinyallerini kesen bir "jammer"dan kaynaklandığı ileri sürüldü.

Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Anatoly Viktorov, İsrail ordu radyosuna yaptığı açıklamada, iddiaları reddederek, "Bunların hepsi yalan haber. Bu haberleri ciddiye bile alamayız." dedi.

İsrail basını, GPS'lerde yaşanan aksaklığın nedeninin tespit edildiğini ve sorunun giderildiğini aktardı.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 14:30
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