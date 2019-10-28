  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

MSB'den kritik Rusya açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, Rusya ile varılan Soçi mutabakatı çerçevesinde yapılacak faaliyetleri planlamak üzere Ankara’ya gelen Rus Askeri Heyeti ile birinci gün çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

2019-10-28 20:47:00 - 2019-10-28 20:56:41
MSB'den kritik Rusya açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planan Güvenli Bölge kapsamında 22 Ekim'de Rusya ile varılan Soçi mutabakatı çerçevesinde Ankara'ya gelen Rus askeri heyet ile birinci gün çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

Bakanlık tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde yapılacak faaliyetleri planlamak üzere Ankara’ya gelen Rus Askerî Heyeti ile birinci gün çalışmaları tamamlandı. Görüşmelere yarın da devam edilecek" ifadelerine yer verildi.

Rusya ile varılan Soçi mutabakatı çerçevesin PKK/YPG'li teröristler bölgeyi yarın saat 12.00'ye kadar terk etmesi gerekiyor.

 

0
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23