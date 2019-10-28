MSB'den kritik Rusya açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planan Güvenli Bölge kapsamında 22 Ekim'de Rusya ile varılan Soçi mutabakatı çerçevesinde Ankara'ya gelen Rus askeri heyet ile birinci gün çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

Bakanlık tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde yapılacak faaliyetleri planlamak üzere Ankara’ya gelen Rus Askerî Heyeti ile birinci gün çalışmaları tamamlandı. Görüşmelere yarın da devam edilecek" ifadelerine yer verildi.

Rusya ile varılan Soçi mutabakatı çerçevesin PKK/YPG'li teröristler bölgeyi yarın saat 12.00'ye kadar terk etmesi gerekiyor.