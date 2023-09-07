Rusya için iddia edilmişti: NATO Genel Sekreteri durumu söyledi ama acı gerçeği duyan Rus yetkililer inanamadı!

Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde. Savaşı son sürat devam ederken NATO'dan gelen açıklama Rusya'da soğuk duş etkisi yarattı. NATO Genel Sekreteri taarruz sonrası son durumu dünyaya duyurdu...

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile geçtiğimiz yılın Şubat ayında başlayan savaş son sürat devam ediyor.

Bir süredir Ukrayna ordusunun taarruzuna karşı savunma pozisyonuna geçen NATO'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

ABD basını Ukrayna'nın Rusya'nın ilk ve en güçlü savunma hattını geçtiğini dünyaya duyurmuştu.

General Oleksandr Tarnavskiy'in ordunun Rusya'nın güneydeki en güçlü savunma hattını aştığını açıklaması sonrası gözler Rusya'ya çevrilmiş, Rus tarafı ise itiraf gibi bir açıklamaya imza atmıştı.

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Moskova'nın Zaporojya bölgesindeki en üst düzey yetkilisi Yevgeny Balitsky Rus ordusunun 'taktiksel nedenlerle' geri çekildiğini açıklamasının yankıları sürerken Rusya adına 'acı gerçeği' NATO Genel Sekreteri Stoltenberg dünyaya duyurdu.

Al Jazeera'da yer alan habere göre, Stoltenberg, Ukrayna'nın Rusya'nın ele geçirdiği toprakları geri almak için Haziran ayında başlatılan karşı saldırıda ilerleme kaydettiğini söyledi.

Stoltenberg, Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, 'Ukraynalılar yavaş yavaş zemin kazanıyor' dedi ve ekledi;

'Rus kuvvetlerinin savunma hatlarını aşmayı başardılar ve ilerliyorlar.'



Öte yandan Rus ordusunun Ukrayna’nın Kostiantynivka şehrinde dükkanların bulunduğu bir caddeye gerçekleştirdiği saldırı sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Çarşı, dükkanlar, eczane, yanlış bir şey yapmayan insanlar. Çok sayıda yaralı var. Maalesef ölü ve yaralı sayısı artabilir. Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Bu Rus kötülüğünün bir an önce yenilmesi gerekiyor' ifadelerini kullandı.

Saldırı anı, bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Saldırıyla birlikte caddedekilerin panikle kaçıştığı görüldü.