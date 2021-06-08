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Rusya hızlı nötron reaktörünün yapımına başladı
Dünya Rusya hızlı nötron reaktörünün yapımına başladı
Dünya

Rusya hızlı nötron reaktörünün yapımına başladı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom, hızlı nötron reaktörünün yapımına başladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 21:08:00 -
Rusya hızlı nötron reaktörünün yapımına başladı

Rosatom, Tomsk bölgesinde 300 megavat kapasiteli hızlı nötron reaktörlü BREST-OD-300 güç ünitesinin yapımına başladı. Dışarıya kapalı olan Seversk kentinde yer alan Sibirya Kimya Kombinası sahasında başlatılan inşaatta ilk beton dökme töreni yapıldı.

Törende Rosatom Genel Direktörü Aleksey Lihaçev ve Kurçatovsk Enstitüsü Başkanı Mihail Kovalçuk hazır bulundu. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Grossi ise törene video konferans yoluyla katıldı. Grossi, “BREST'in devreye alınması ile Rosatom ve genel olarak dünyanın tüm atom endüstrisi ileri bir adım atmış oluyor” diye konuştu.

Rosatom Genel Direktörü Lihaçev ise, “Nükleer yakıtın sonsuz sayıda yeniden işlenmesi sayesinde nükleer enerjinin kaynak tabanı aslında tükenmez hale gelecek. Aynı zamanda gelecek nesiller için kullanılmış nükleer yakıt biriktirme sorunu ortadan kalkacak. Bu projenin başarıyla uygulanması, ülkemizin çevre dostu, kullanılabilirlik, güvenilirlik ve kaynak kullanımı verimliliği gibi sürdürülebilir kalkınma ilkelerini tam olarak karşılayan dünyanın ilk nükleer teknoloji taşıyıcısı olmasını sağlayacak” dedi ve şöyle devam etti:

“Bu tesisi (yeni reaktörü) ülke boyutlarına göre ölçeklendireceğiz. 2030-2040 döneminde bu düzeneğin ihracatımızın hedefi olmasını umuyoruz”.

BREST-OD-300, Rusya’nın kurşun soğutmalı, türbine çift devreli ısı tahliyesi ve süper kritik buhar parametrelerine sahip olan hızlı reaktör projesi olup, nükleer alanda geliştirilen stratejik Prorıv projesi kapsamında inşa edilecek.

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