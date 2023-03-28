Rusya flaş gelişmeyi duyurdu: 3 Rus devi Türkiye'den izin aldı, geliyor

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsia), bir dizi Rus havayolu şirketinin Türkiye’nin Kapadokya bölgesine tarifeli uçuş izni aldığı bildirdi.

Ajansın verilerine göre yerli havayolu şirketi S7’nin Moskova kalkışlı uçuş izni aldığı belirtilirken, diğer havayolu şirketi Red Wings’in Zhukovsky havaalanı dahil olmak üzere yine Moskova’dan Kapadokya’ya sefer izni aldığı kaydedildi.

Red Wings’in aynı zamanda Kapadokya bölgesine Krasnodar, Mineralnıe Vody, Rostov-na-Donu ve Soçi’den uçuş izni aldığı gözlemlenirken, Rosaviatsia’nın Nordwind Havayolları’na Moskova’dan Kapadokya’ya uçmasına izin verdiği anlaşıldı.

İnterfax haber ajansı, şu anda Rusya’dan Kapadokya’ya doğrudan uçuş bulunmadığına dikkat çektiği haberinde, şubat ayında Rus havacılık yetkililerinin Türk muhataplarına belirli Rus havayolu şirketlerinin uçuşlarını genişletmek için Türkiye’de yeni bir nokta olarak Kapadokya’yı seçtikleri bilgisini paylaştığını yazdı.

Söz konusu havalimanının Nevşehir Kapadokya Havalimanı olduğu açıklığa kavuşturulurken, daha önce Rus havayolu şirketleri ülkenin herhangi bir noktasından Ankara, Antalya, Bodrum, Dalaman, İstanbul, İzmir, Trabzon, Samsun ve Gazipaşa’ya uçabiliyordu.

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Rusya- Türkiye arasında bu yılki kış tarifesinde Rus havayolu şirketleri tarafından yalnızca İstanbul ve Antalya’ya uçulurken, yaz sezonu için de Bodrum, Dalaman ve İzmir’e uçuşlar planlanmıştı.

Rosaviatsia, bu yılın yaz aylarında yerli havayolu şirketlerinin iç hat uçuş sayısını kış sezonuna göre iki katına çıkaracağını, aynı zamanda uluslararası destinasyonlara yapılan uçuşların sayısında da artış olacağını duyurdu.

Yaz sezonu için toplamda Rus havayolu şirketlerinin haftada 3 bin 300 dış hat uçuş yapma izni aldığı, bu rakamların kış sezonuna göre yüzde 65 daha yüksek olduğu belirtildi.

Rosaviatsia, yabancı havayolu şirketlerinin de Rusya’ya uçuş sayısını kış sezonuna kıyasla yüzde 30 oranında artırmayı planladığını ekledi.

Rusya’nın ulusal havayolu şirketi Aeroflot, 26 Mart- 28 Ekim 2023 tarihleri​​ arasında geçerli olacak yeni sezon tarifesinde Soçi Havalimanı’ndan İstanbul, Antalya, Bodrum ve Dalaman olmak üzere dört Türk şehrine uçuş gerçekleştirecek.

Havayolunun basın servisi tarafından yapılan açıklamada, özellikle haziran ayından itibaren Soçi’den Bodrum’a uçuş sıklığının haftada 10 defaya çıkarılacağı bildirilirken, şirketin Dalaman’a ise haftada 11 sefer düzenleyeceği aktarıldı.

Aeroflot, Soçi’den Türkiye’ye daha sık uçacak

Sezon başlangıcından 26 Nisan’a kadar Soçi’den İstanbul ve Antalya’ya uçuşların Aeroflot grubuna bağlı Rossiya Havayolları tarafından gerçekleştirileceği vurgulandı.

Aeroflot’un ayrıca uçuşlarda yerli yolcu uçağı SSJ 100 yerine Airbus A320 uçaklarını kullanacağı bildirilirken, İstanbul’a sefer sayısı üçten dörde çıkarılacak.

Red Wings, Rusya’nın dört şehrinden Antalya’ya uçuş başlatıyor

Red Wings havayolu şirketinin basın servisi, şirketin 6 Mayıs itibariyle Rusya’nın dört şehrinden Antalya’ya yeni direkt uçuşlar başlatacağını duyurdu.

Buna göre 6 Mayıs’tan itibaren Nizhnekamsk’tan haftada bir kez sefer planlayan Red Wings, 29 Mart’tan itibaren Nijniy Novgorod’dan Antalya’ya haftada 2 kez, 2 Nisan’dan itibaren Orenburg’dan Antalya’ya haftada 1 kez ve Çelyabinsk’ten Antalya’ya 27 Mart ayı itibariyle haftada 1 kez sefer düzenleyecek.