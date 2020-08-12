Rusya etkin rol oynadı! Altın çakıldı, güvenli limandan kaçışlar başladı

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkisi, küresel gerginlikler derken uçuşa geçen altın fiyatları düşüşe geçti.

Dramatik düşüşler yaşayan ons altın fiyatları Rusya'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı bulduğunu açıklamasıyla da büyük bir darbe yedi. Rusya'nın bulduğunu ileri sürdüğü aşıya Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) henüz onay vermemesine rağmen, gram altın fiyatları tarihi zirvesinden sadece 4 gün sonra 55 lira geriledi.

7 Ağustos’ta 2 bin 75 dolarla tarihi zirveyi gören ons altının fiyatı, 12 Ağustos 2020 (bugün) tarihi itibariyle bin 863 dolara kadar gerileyerek, sadece 3 işlem gününde 212 dolar değer kaybetmiş oldu.

Güvenli liman terk ediliyor

Hürriyet'te yer alan habere göre, altındaki bu dramatik düşüşün sebebi ABD’de parasal genişlemenin devam edebileceği sinyallerine ve Rusya’nın koronavirüs aşısını bulduğu iddiasına bağlanırken, yatırımcıların, her geçen gün hızlı bir şekilde gerileyen ons altından kaçışı da başladı. Yatırımcıları tarafından "güvenli liman" olarak görülen altın, yükselmeye başladığı dönemde büyük rağbet görmeye başladı. Fakat okun yönü aşağıya dönünce kaçışlar da bir o kadar hızlı oldu.

"Alım için bir fırsat"

Her ne kadar altın fiyatlarında aşağı yönlü sert kırılmalar yaşansa da analistler bu gerilemenin alım fırsatına dönüşebileceğini belirtiyor. Aşının bulunduğu iddiaları ve koronavirüs salgınında ikinci dalganın gelme ihtimalini düşük bulan analistler altın fiyatlarında temkinli olunması tavsiyesinde bulunuyor.

Altın fiyatlarında yeni günün ilk rakamları

Gram altın güne 442.7 lira seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 433 lira, en yüksek 450 lira seviyesi görüldü. Ons altın ise 1912 dolar seviyesinden güne başlarken gün içinde en düşük 1863 dolar, en yüksek 1929 dolar seviyesini gördü.

Gram altın saat 07:46 itibarıyla 435 lira seviyesinde, ons altın ise 1876 dolar seviyesinde işlem görüyor.