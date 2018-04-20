Rusya: Esed'e vermemek için ahlaki yükümlülüğümüz kalmadı

Rus RIA ajansının verdiği habere göre Lavrov, ABD'nin Suriye'deki hedeflere saldırmasından önce, ülkesinin Amerikalı yetkililere, hangi bölgelerin kendileri için "kırmızı çizgi" sayıldığını bildirdiklerini ve Amerikan hava saldırılarında bu çizgilerin aşılmadığını söyledi.

Lavrov, "Şimdi hiçbir ahlaki yükümlülüğümüz kalmadı. Ahlaki yükümlülüğüm vardı ve bunu yapmayacağımıza dair müttefiklerimizin isteği doğrultusunda 10 yıl önce söz vermiştik." dedi.

Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkeleri arasında bir silahlı çatışmanın baş göstermesine izin vermeyeceklerini de belirtti.

Geçtiğimiz hafta, Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy, Suriye hava savunma sistemlerinin ABD, İngiltere ve Fransa'nın saldırısı sırasında fırlatılan 103 füzenin 71'ini önlediğini belirterek, "Birkaç yıl önce bazı Batılı partnerlerimizin yoğun talebi üzerine Suriye'ye S-300 sistemleri sevk etmekten vazgeçtik. Ancak yaşanan bu gelişme ışığında, bu konuyu yeniden gündeme alabiliriz. S-300'leri sadece Suriye'ye değil, diğer ülkelere de sevk edebiliriz" şeklinde açıklamada bulunmuştu.