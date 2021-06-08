Rusya ekonomideki şoklara karşı “dolarsızlaşma kalkanı” kuruyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in son olarak 4 Haziran’da St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında, ABD’yi doları silah gibi kullanmakla suçlaması, Rus devletinin önemli stratejilerinden biri olarak tanımlanan “dolarsızlaşmayı” nasıl uygulayabileceğine yönelik tartışmaları tekrar gündeme taşıdı. Putin’e göre, ABD doları bir yaptırım silahı olarak kullanarak “bindiği dalı kesiyor” ve doların güvenilirliğini azaltıyor. Doların rezerv para konumunu sağlayan en önemli unsurlardan “petrodolar” ilişkisine de atıfta bulunan Putin, enerji şirketlerinin de dolar kullanımını azaltabileceğini belirterek, “Bu, dünyanın rezerv para birimi olarak dolara ciddi bir darbe olur” yorumunda bulundu. Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov’un 3 Haziran’da “Bir ay içerisinde Ulusal Refah Fonu’nda dolar varlıklarını tümüyle sonlandıracağız” açıklaması ise küresel piyasalarda geniş yankı uyandırdı. Yaklaşık 185 milyar dolar hacme sahip Ulusal Refah Fonu’nda doların payının ise avro, yuan ve altın cinsinden varlıklara dağıtılması planlanıyor. Rusya’nın SWIFT’ten çıkarılmasına yönelik Batılı ülkelerden gelen çağrılar da ülkenin, blokzincir ve dijital para birimlerinde gelişen teknolojileri kullanarak ABD’den daha bağımsız bir finansal yapıya kavuşmak için attığı adımları somutlaştırıyor.

Özel sektör temkinli

Öte yandan uzmanlar, Rus özel sektörünün dolara güvenmeye devam ettiğine, yaptırımlarla ortaya çıkabilecek risklerden doğabilecek olası kayıplara razı durumda olduğuna işaret ediyor. Özel sektörün de dolarsızlaşma sürecine katılması için Rus rublesine yönelik güven artırıcı adımların atılması gerektiğini ifade eden uzmanlar, dolara alternatif yeni bir rezerv para biriminin varlığının da dolarsızlaşma sürecine destek olacağını belirtiyor.