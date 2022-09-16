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Dünya Rusya duyurdu! Ülkeye girişleri yasaklandı
Dünya

Rusya duyurdu! Ülkeye girişleri yasaklandı

Rusya, 41 Avustralya vatandaşının daha ülkeye girişinin yasaklandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-09-16 23:08:00 -
Rusya duyurdu! Ülkeye girişleri yasaklandı

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, aralarında gazetecilerin de bulunduğu 41 Avustralya vatandaşının daha Rusya’ya girişinin yasaklandığı duyuruldu.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş, diplomatik ilişkileri de etkiliyor. Bu süreçte Ukrayna’ya destek veren ülkelere karşı cephe alan Rusya, birçok yeni yaptırım kararı alıyor.

41 Avustralya vatandaşının girişi yasaklandı

 

Son olarak Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, aralarında gazetecilerin ve silah endüstrisi yöneticilerinin de bulunduğu 41 Avustralya vatandaşının daha ülkeye girişinin yasaklandığı bildirildi.

Daha önce de yaptırım kararı alınmıştı

Rusya Temmuz ayında, Avustralya’nın "Magnitskiy Yasası" çerçevesinde kendilerine uyguladığı yaptırımlara karşılık olarak aralarından kolluk kuvvetlerinde görevli isimlerin de bulunduğu 39 Avustralya vatandaşına yaptırım kararı almıştı.

Yaptırım listesinde, Avustralya İçişleri Bakan Yardımcısı Marc Ablong ve Andrew Kefford gibi kritik isimler de bulunuyordu.

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