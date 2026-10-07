Rusya, DSÖ'ye İrkutsk'ta yakın zamanda veba vakası kaydedilmediğini bildirdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda "Rus sağlık otoriteleri, İrkutsk'ta yakın zamanda herhangi bir veba vakasının kaydedilmediğini bildirmiştir" açıklamasında bulundu. Ghebreyesus, Rusya'nın Sibirya bölgesindeki İrkutsk Veba İle Mücadele Enstitüsü'nde görevli laboratuvar teknisyeninin şüpheli ölümüne ilişkin doğrulama talebine yanıt verdiğini duyurdu.

İddialara konu haberleri yakından takip ettiklerini belirten Ghebreyesus, Rusya'nın yanıtının DSÖ'nün Uluslararası Sağlık Tüzüğü kapsamındaki doğrulama talebi üzerine geldiğini kaydetti. Rus yetkililerin örgüte aktardığı bilgiye göre epidemiyolojik bir inceleme yürütüldü, önleme ve kontrol tedbirleri uygulandı, tespit edilen temaslılar da tıbbi gözetime alınarak test edildi. Temaslılar arasında yüksek riskli herhangi bir patojene rastlanmadığı ve tespit edilen tüm temaslıların tıbbi gözetim süreçlerinin tamamlandığı bildirildi.

Zatürrenin nedeni ve ikinci çalışan haberleri soruldu

Rus sağlık otoriteleriyle temasın sürdüğünü ve teknik destek teklifinde bulunulduğunu vurgulayan Ghebreyesus, DSÖ'nün; şiddetli zatürre vakasının nedenini, halk sağlığı önlemlerinin alınmasına yol açan riski ve nedeni belirlenemeyen zatürreye yakalanan ikinci bir çalışana ilişkin basında çıkan haberleri netleştirmek amacıyla Rusya'dan ek bilgi talep ettiğini söyledi.

Güncel bilgilerin kamuoyuyla açık şekilde paylaşılması gerektiğini dile getiren DSÖ Genel Direktörü, "Çelişkili haberlerin açıklığa kavuşturulması ve muhtemel halk sağlığı risklerinin doğru bir şekilde değerlendirilebilmesi için Uluslararası Sağlık Tüzüğü kapsamında zamanında, eksiksiz ve şeffaf bilgi paylaşımı hayati önem taşımaktadır" dedi.

Teknisyen 2 Ekim'de hayatını kaybetmişti

İrkutsk Veba İle Mücadele Enstitüsü'nde laboratuvar teknisyeni olarak çalışan 28 yaşındaki kadın, 2 Ekim Cuma günü şüpheli bir enfeksiyon sonucu yaşamını yitirmişti. Ölümün, nedeni belirlenemeyen zatürre sonucu yaşandığı açıklanmış, olay salgın endişelerine yol açmıştı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) daha önce yaptığı açıklamada, ölen laboratuvar çalışanıyla temas edenler arasında son 10 gün içinde herhangi bir bulaşıcı hastalık vakası bildirilmediğini duyurmuştu. Yapılan kapsamlı testler sonucunda teknisyenin vücudunda işiyle bağlantılı herhangi bir mikroorganizmaya rastlanmadığı ifade edilmişti. Yetkililer, önlem olarak karantinaya alınan kişilerin yüzde 60'ının karantinadan çıktığını belirtmiş, durumun kontrol altında olduğunu açıklamıştı.