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Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"

Japonya’daki G20 zirvesi sonrası basın toplantısı düzenleyen Rusya lideri Vladimir Putin, Suriye’de olanlarla ilgili Türkiye’yle günlük iletişim kurduklarını ve Suriye'de cereyan eden olayların kökenini Ankara ile beraber bulmaya çalıştıklarını söyledi.

29 Haziran 2019 Cumartesi 15:45
Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"

Rusya lideri Vladimir Putin,Japonya’nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nin tamamlanması ardından bir basın toplantısı düzenledi.

"Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"

Toplantıda, Suriye’de Türkiye ile yapılan işbirliğine ilişkin bir soru karşısında Rusya lideri şunları söyledi: ''Türklerle her gün iletişim kuracak biçimde çalışıyoruz, bu bakımdan onlarla Amerikalılarla olduğundan çok daha yoğun iletişim içerisindeyiz. Suriye’de olan tüm olayları biliyoruz ve bunların kökenini birlikte bulmaya çalışıyoruz.''

Ayrıca Rusya lideri, Suriye’deki durumu Osaka’da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştüğünü, ancak görüşmenin içeriğiyle ilintili detayları basın toplantısında konuşmayı gerekli bulmadığını belirtti ve ekledi: ''Durum kontrol altında.''

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 15:45
  1. Rusya lideri Vladimir Putin
  2. G20 Liderler Zirvesi
  3. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. Rusya
  5. Türkiye
  6. Japonya
  7. Suriye
  8. ABD
  9. Türkiye açıklaması

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