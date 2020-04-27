Rusya cephesinden Kim Jong-un açıklaması

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ağır bir hastalık geçirdiğine ve hatta öldüğüne dair iddialar uluslararası basında geniş yer bulurken Rusya Komünist Partisi vekili Kazbek Taysayev, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus basınına konuşan Taysayev, "Dün Kuzey Kore Büyükelçiliği ile konuştum. Bildiğiniz gibi Kim'in sağlığıyla ilgili birtakım haberler çıktı. Biz sadece resmi bilgileri esas alıyoruz ve Kuzey Kore liderinin hasta olduğuna dair resmi bilgi bulunmuyor" dedi.

CNN, Kim'in durumunun ciddi olduğunu iddia etmişti

CNN kanalı, Kim Jong-un'un kalp ameliyatı geçirdiğini ve 'ciddi bir tehlike altında olduğunu' öne sürmüştü.

Güney Kore ise, 'Kuzey Kore'de özel bir hareket tespit edilmediğini' söyleyerek Kim'in sağlığı üzerindeki korkuları azaltmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da geçtiğimiz günlerde iddialar hakkında yorumda bulunmuş, "İyi olmasını diliyorum" diyerek, Kim ile iyi bir ilişkilerinin olduğunu söylemişti.