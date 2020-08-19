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Aktüel Rusya, Belarus’a destek sağlamasına şimdilik gerek olmadığını açıkladı
Aktüel

Rusya, Belarus’a destek sağlamasına şimdilik gerek olmadığını açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-08-19 14:56:59 -
Rusya, Belarus’a destek sağlamasına şimdilik gerek olmadığını açıkladı

MOSKOVA (AA) - Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) kapsamında Rusya'nın Belarus’a destek sağlamasının "şimdilik" gerekmediğini bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Belarus’ta yaşanan son gelişmeler ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko arasındaki görüşmeleri değerlendirdi.

Belarus’un Rusya’nın müttefiki olduğunu belirten Peskov, "Belarus’ta yaşanan olayları, onların içişleri olarak değerlendiriyoruz. Belarus halkının oradaki durumu hukuki çerçeve içerisinde kalarak, karşılıklı istişareler yoluyla çözmesini destekliyoruz." diye konuştu.

Belarus’taki olaylara başka ülkelerden müdahale edildiğini öne süren Peskov, "Üzülerek bu tür doğrudan müdahale girişimlerinin olduğunu ifade ediyoruz. Bu tür girişimleri kabul edilemez buluyoruz." yorumunu yaptı.

KGAÖ’nün Rusya ile Belarus arasında karşılıklı yardım konusunda "birtakım taahhütler" sağladığını savunan Peskov, "Fakat Rusya’nın KGAÖ kapsamında Belarus’a destek sağlamasına şimdilik gerek yok. Belarus yönetimi de zaten şu anda böyle bir desteğe ihtiyaç duymadıklarını duyurdu." ifadelerini kullandı.

Peskov, Rus askeri konvoyunun Belarus sınırına doğru hareket ettiğine yönelik iddialar için "Askeri ekipmanlar, Rusya’nın tüm topraklarında bulunuyor, dolayısıyla burada yorum yapacak bir durum yok." dedi.

- Belarus'taki protestolar

Belarus’ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini mevcut Cumhurbaşkanı Lukaşenko’nun kazandığının açıklanmasıyla ülke genelinde protestolar başlamıştı.

Muhalefet, "hile karıştırıldığı" iddiasıyla seçim sonuçlarını kabul etmeyerek üst mahkemeye itiraz edeceklerini açıklamıştı.

Ekim 2002'de kurulan bölgesel askeri ittifak KGAÖ'nün üyeleri arasında Rusya, Ermenistan, Kazakistan, Tacikistan ve Belarus bulunuyor.




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