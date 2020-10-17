  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Rusya Başsavcısı Igor Krasnov'dan Japonya'nın kuzeyindeki tartışmalı takımadalara ziyaret
Aktüel

Rusya Başsavcısı Igor Krasnov'dan Japonya'nın kuzeyindeki tartışmalı takımadalara ziyaret

Yeniakit Publisher
2020-10-17 06:37:06 -
Rusya Başsavcısı Igor Krasnov'dan Japonya'nın kuzeyindeki tartışmalı takımadalara ziyaret

TOKYO (AA) - Rusya Başsavcısı Igor Krasnov, Japonya’nın kuzeyinde yer alan ve Rusya'nın kontrolünde tutulan tartışmalı Kuril takımadalarını ziyaret etti.

Kamu yayıncısı NHK’nin haberine göre, Başsavcı Krasnov, Kuril takımadalarından Kunaşiri ve Şikotan adalarını ziyaretinde idari yetkililerle buluştu.

Krasnov, daha sonra Etorofu Adası'na geçerek ülkesinin İkinci Dünya Savaşında ölen Sovyet askerleri için açık alandaki anıta çiçek sundu.

NHK’ye göre, Acil Durumlar Bakanı Yevgeny Zinichev’in ağustosta Kunaşiri’ye yaptığı ziyaretten beri takımadaları ilk kez üst düzey Rus bürokrat ziyaret ediyor.

Dışişleri Bakanlığı, ziyaretin Japonya’nın adalar üzerindeki duruşuna aykırı olduğu gerekçesiyle Rusya’nın Tokyo Büyükelçiliğine protesto gönderdi.

İki ülke, İkinci Dünya Savaşı sonrası Rusya'da "Kuril Adaları" ve Japonya'da "Kuzey Bölgeleri" bilinen toprak parçaları uyuşmazlığı nedeniyle resmi barış anlaşması imzalayamadı.

Kuril takımadaları, Pasifik Okyanusu ile Ohotsk Denizi'ni birbirinden ayıran, yaklaşık bin 300 kilometre boyunca uzanan Iturup, Kunaşiri, Şikotan ve Habomai adalarından oluşuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
KKTC'de ikinci turun galibini açıkladılar
Dünya

KKTC'de ikinci turun galibini açıkladılar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu ile ilgili Gezici Araştırma'dan dikkat..
Türkiye'nin o hamlesi Yunan'ı zıplattı! Resmen kudurdular
Gündem

Türkiye'nin o hamlesi Yunan'ı zıplattı! Resmen kudurdular

Türkiye'nin Oruç Reis sismik araştırma gemisini beraberindeki donanmayla birlikte Doğu Akdeniz'e göndermesi Yunanistan'ı salladı. Olayı "pro..
Türkiye için dikkat çeken açıklama: Asıl şimdi...
Gündem

Türkiye için dikkat çeken açıklama: Asıl şimdi...

Batı-Çin ilişkilerinin sertleşmesi sebebi ile Brüksel'in Ankara'ya yönelik olumlu yaklaşımının artacağını belirten Dr. Eray Güçlüer, “AB tam..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay