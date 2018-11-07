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Rusya açık açık tehdit etti: Askeri yanıt mutlaka verilecek!

İspanya'da temaslarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO'yu tehdit etti. Lavrov, "NATO'nun Rusya sınırlarında askeri varlığını artırma eylemlerine mutlaka askeri yanıt verilecek" dedi.

07 Kasım 2018 Çarşamba 22:27
Rusya açık açık tehdit etti: Askeri yanıt mutlaka verilecek!

İspanya'nın başkenti Madrid'de İspanyol mevkidaşı Josep Borrell ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "NATO'lu komşularımızın Rusya sınırlarında askeri altyapısını ve askeri varlığını artırma yönündeki adımları, askeri yanıtsız bırakılamaz" dedi.

Diyalog kurmak zorunda bırakacak

Sözlerinin Rusya'nın gerilimi artırmaya ilgi duyduğu anlamına gelmediğini kaydeden Lavrov, ordular arasında tam teşekküllü diyalog kurulması gerektiğini ancak NATO'nun bundan kaçtığını ve günün birinde hayatın İttifak'ı Rusya'yla diyalog kurmak zorunda bırakacağını belirtti.

Ciddi anlamda tehdit ediyor

Lavrov, NATO'nun Rusya sınırlarındaki eylemlerinin Moskova'yı endişelendirdiğini de ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu, Rusya'nın güvenliğini ciddi anlamda tehdit ediyor ve yeni üyelerin topraklarında kalıcı olarak askeri güçler konuşlandırılmasının önüne geçmek için imzalanan Rusya-NATO Kurucu Belgesi'ni ihlal ediyor."

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 22:27
  1. Rusya Federasyonu
  2. Sergey Lavrov
  3. Moskova
  4. Rusya
  5. Nato

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