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Dünya Rusya 52 milyar dolarlık askeri teçhizat siparişi aldı
Dünya

Rusya 52 milyar dolarlık askeri teçhizat siparişi aldı

Rusya'nın askeri ihracat şirketi Rosoboroneksport'un başkanı Aleksandr Miheyev, 52 milyar dolarlık askeri teçhizat siparişi aldıklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 04:37:00 -
Rusya 52 milyar dolarlık askeri teçhizat siparişi aldı

HeliRussia-2021 forumunda basın mensuplarına konuşan Miheyev, "Bu yıl, 4 milyar doları aşan sözleşmeler imzaladık. Sipariş portföyü 52 milyar 100 milyon dolar oldu" ifadelerini kullandı.

Rus medyası, son yıllarda ihracata yönelik silah ve askeri teçhizat sipariş portföyünün yaklaşık 55 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Daha önce Rus devlet savunma sanayii şirketi Rostech'in başkanı Sergey Çemezov, 2020'de yapılan sözleşmeler sonucu Rusya'nın yurt dışına 21 milyar 800 milyon dolarlık askeri teçhizat sağlayacağını açıklamıştı. Rusya’nın askeri ve teknik işbirliği alanındaki en büyük partnerlerin Hindistan, Çin, Mısır, Cezayir ve Türkiye gösteriliyor.

Rusya'nın askeri ve teknik iş birliği alanındaki ihracatın yüzde 45'ini hava araçları, yaklaşık yüzde 30'u hava savunma ve yaklaşık yüzde 15'i kara teçhizatı oluşturuyor. Geriye kalanını deniz teçhizatı ve diğer ürünler oluşturuyor.

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