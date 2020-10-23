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Teknoloji Ruslardan Türk SİHA'ları ile ilgili çarpıcı itiraf: Geride kaldık
Teknoloji

Ruslardan Türk SİHA'ları ile ilgili çarpıcı itiraf: Geride kaldık

Türk yapımı SİHA'ların operasyonel başarısı tüm dünyada geniş yankı buldu. Dağlık Karabağ'da işgalci Ermenistan ordusunu adeta darmadağın eden Türk SİHA'larını, Rusya'nın önde gelen gazetelerinden Komsomolskaya Pravda da manşetine taşıdı.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 13:39:00 -
Ruslardan Türk SİHA'ları ile ilgili çarpıcı itiraf: Geride kaldık

Türk yapımı silahlı insansız hava araçları, tüm ülkelerin ilgisini çekiyor. Azerbaycan'ın cephedeki başarısının önemli etkenlerinden biri olarak gösterilen Türk SİHA'larını, Rusya'nın önde gelen gazetelerinden Komsomolskaya Pravda da manşetine taşıdı. Analizde Rusya'nın Karabağ'da yürütülen modern bir savaş anlayışına hazır olup olmadığı sorgulandı.

Karabağ cephe hattında "Türk SİHAları Rüzgarı" esiyor. Azerbaycan'ın cephedeki başarısının en önemli etkenlerinden gösterilen bu silahlara Rus basını da ilgi gösteriyor.

Askeri uzman Viktor Baranets, Komsomolskaya Pravda Gazetesi için bir analiz kaleme aldı. Türk SİHA'larından 'geleceğin silahları' olarak övgüyle bahsetti.

Türk SİHA'larının Ermeni hedeflerini vurduğu görüntüleri hayranlıkla izlediğini anlatan yazar, olan biteni bilgisayar grafikleriyle süslenmiş bir video oyununa benzetti. Azerbaycan'ın ordu envanterindeki silahların yüzde 95'inin eski Sovyet yapımı silahlar olduğunu vurguladı.

Ancak esas farkı ortaya çıkaran ve Karabağ'da başarıyı getiren silahların Türkiye'den alındığına dikkat çekti.

Savaşın kaderine hükmedecek

Gazetede yer alan analizde, dünyanın modern teknolojilerle örülü bir savaş dönemine girdiğine dikkat çekildi. Gelecekte en iyi silahlarla donatılmış SİHA'ların, savaşların kaderine hükmedeceği vurgulandı.

Suriye'de denenen Rus yapımı İHA'ların ise yalnızca keşif amaçlı olduğu, ve teknolojik olarak Karabağ'da kullanılan modern SİHA'ların gerisinde kaldığı belirtildi. Analizde Rusya'nın Karabağ'da yürütülen modern bir savaş anlayışına hazır olup-olmadığı da sorgulandı.

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