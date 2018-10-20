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Ruslardan çarpıcı açıklama: O isimler idam edilecek

Rusya Stratejik Enstitüsü Direktörü Yelena Suponina, öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin yaptığı açıklamada, ABD-Suudi Arabistan arasındaki yaptırım konusunun zor olacağını ve Kaşıkçı'yı öldürenlerin idamla cezalandırılacağını söyledi.

20 Ekim 2018 Cumartesi 19:58
Ruslardan çarpıcı açıklama: O isimler idam edilecek

Rus Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (RISI) Direktörü Yelena Suponina, ABD’li ve Suudi yetkililerin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi skandalını frenlemeye çalıştıklarını ve ABD’nin Suudi Arabistan’a yaptırım uygulayamasının pek olası görünmediğini söyledi.

Sputnik'e konuşan RISI Direktörü Yelena Suponina, "ABD ve Suudi Arabistan yetkililerinin bu skandalı frenlemeye çalıştıkları çok açıktır. Suçlular açıklandı, fakat kendi başlarına hareket ettiklerini söylüyorlar. Oysa, bazıları Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın yakın çevresindeki adamlar" değerlendirmesini yaptı.

'Kaşıkçı için ilişkileri bozmayacaklar'

Kavga versiyonunun pek ikna edici görünmediğini, fakat bunun resmi açıklama olduğunu ve zamanla kabul göreceğini söyleyen Suponina, "ABD bu şekilde siyaset bilimci Cemal Kaşıkçı için Suudi Arabistan'la ilişkilerini bozmayacağını açıkça belli ediyor" vurgusu yaptı.

'Kavga çıkaracak, dövüşecek biri değildi'

Kaşıkçıyla daha önce karşılaştığını belirten RISI Direktörü, şu izlenimini aktardı:

"Cemal Kaşıkçı'yla bazı uluslararası etkinliklerde karşılaşma şansına sahip oldum. Kavgacı biri gibi bir etki bırakmadı. Fiziki görünüşü itibariyle bir boksör veya dövüş ustasından ziyade bir entellektüele benziyordu."

'Münferit bir olaya çevirecekler'

Ancak kavga versiyonunun esas alınacağını ve bu olaya karışanların cezalandırılacağını belirten Suponina, şöyle devam etti:

"Bu şekilde Suudi Arabistan üzerindeki sorumluluk kaldırılacak ve Donald Trump yönetimi bu ülkeye karşı yaptırım uygulamayacak. Ya da yaptırımlar yüzeysel olarak bazı kişilere karşı uygulanacak".

Rus uzman, ABD'nin Suudi Arabistan'la ilişkilerini bozmak istememesinin nedenlerini şöyle açıkladı:

"Sepeblerden bazıları büyük silah sözleşmeleri ve diğer büyük ticari sözleşmelerdir. Yanısıra Trump'ın Suudi krallığının zirvesiyle çok sıkı iş ve hatta özel ilişkileri vardır".

'İdam verilecek'

Suçluların cezalandırılmasına ilişkin Suudi Arabistan'da idam cezası olduğunu hatırlatan Suponina, her halukarda cezaların çok ağır olacağını söyledi.

Kavgaya karışanlardan birinin trafik kazası sonucu öldüğünün basında yer aldığına dikkat çekerek, buna benzer gizemli olayların tekrar edebileceğini belirtti.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 19:58
  1. Cemal Kaşıkçı
  2. Rusya
  3. ABD

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