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Ekonomi Ruslardan bomba Türkiye kararı! Fiyatlar düşünce geri adım attılar
Ekonomi

Ruslardan bomba Türkiye kararı! Fiyatlar düşünce geri adım attılar

Yeniakit Publisher
2023-06-26 16:04:00 - 2023-06-26 16:08:11
Ruslardan bomba Türkiye kararı! Fiyatlar düşünce geri adım attılar

Rusya Seyahat Endüstrisi Birliği, Türkiye’nin bir numaralı yurt dışı destinasyonu olduğu duyurdu.

Rus turistler için 2023 yaz sezonunda da Türkiye’nin bir numaralı yurt dışı destinasyonu olduğu açıklandı.

Rusya Seyahat Endüstrisi Birliği (RST), Türkiye’nin 2023 yazında Ruslar için bir numaralı yurtdışı tatil destinasyonu haline geldiğini bildirirken, halihazırda satılan tüm yurtdışı turlarının yüzde 35-65’inin Türkiye’ye yapıldığını duyurdu.

GazetemRu’nun aktardığına göre, Birlik tarafından yapılan açıklamada, yılın başında otel fiyatlarındaki artış nedeniyle Türkiye’ye yönelik paket tur satışlarında bir düşüş yaşanmasına rağmen, haziran ayı sonunda bu destinasyonun taleplerde ilk sırada yer aldığı vurgulandı.

RST Başkan Yardımcısı Dmitry Gorin, geçen yıl yoğun sezonda Türkiye’ye haftada 750 uçuş gerçekleştirildiğini, bu yıl ise 22 Rus şehrinden Türkiye’nin İstanbul, Ankara, Alanya, Antalya, Bodrum, Dalaman ve İzmir şehirlerine haftada en fazla 1200 uçuş yapılması konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti.

Geçen yıla kıyasla daha fazla uçuş imkanının olduğuna dikkat çeken Gorin konu hakkında yaptığı açıklamada, “Uçak bilet fiyatları istikrarlı ve uygun. Geçen yıla kıyasla uçuş sayısındaki artış ve yurt dışına uçan filodaki önemli artış sayesinde rublenin geçen yıla göre zayıflamasına rağmen Türkiye’ye ulaşım daha uygun hale geldi. Uçak bileti, geleneksel olarak bir yurtdışı tur paketi maliyetinin yüzde 50-60’ını oluşturuyor. Buna göre, piyasada ne kadar çok uçuş olursa fiyatlar da o kadar düşüyor” ifadelerini kullandı.
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