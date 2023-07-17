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Ekonomi Ruslardan beklenmedik karar! Türkiye'ye geliyorlar ama bakın ne yapıyorlar... Kötü haber verildi
Ekonomi

Ruslardan beklenmedik karar! Türkiye'ye geliyorlar ama bakın ne yapıyorlar... Kötü haber verildi

Yeniakit Publisher
2023-07-17 15:37:00 -
Ruslardan beklenmedik karar! Türkiye'ye geliyorlar ama bakın ne yapıyorlar... Kötü haber verildi

Rusya Seyahat Acenteleri Birliği (ATA) İcra Direktörü Natalia Osipova, artan fiyatlar nedeniyle Rusların Türkiye'deki tatil sürelerini azaltmaya başladığını söyledi.

Rusya Seyahat Acenteleri Birliği (ATA) İcra Direktörü Natalia Osipova, Türkiye’de dinlenmeyi planlayan Rusların yüksek fiyatlar nedeniyle tatil sürelerini azalttığını söyledi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Osipova, bu yaz Türkiye’ye yönelik tur fiyatlarının geçen yılki değerlere kıyasla yüzde 20-70 oranında arttığına dikkat çekerken, “Fiyat artışları nedeniyle Rus turistler Türkiye’deki tatillerinde tasarruf etmenin yollarını arıyor. Daha önce iki haftalık paket tur alanlar şimdi bir haftalık turları tercih etmeye başladı” diye konuştu.

Rus turistlerin finansal davranış modelini değiştirmesine rağmen Türkiye’nin hala en popüler tatil destinasyonu olduğunu doğrulayan Osipova, “Fiyatların tellere bağlı olarak yüzde 70’lere kadar artması anlaşılabilir bir durum, Türkiye’de yüksek enflasyon etkisini gösteriyor ve konaklama maliyetlerini etkiliyor. Ayrıca hem Türkiye’de hem de Rusya’da artan dolar ve Euro kuru turizmcilerin sunduğu turların maliyetini etkiliyor” dedi.

Havayolu şirketlerinin kur artışlarına rağmen kar marjları pahasına fiyat artışı yapmadığını savunan Osipova, öte yandan tatillerinen kısan Rusların ultra lüks Türk otelleri yerine bütçeye daha uygun 5 yıldızlı otellere yöneldiğini sözlerine ekledi.(Gazetem.ru
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