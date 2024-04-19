Ruslar ev toplayıp gizlice oraları gözetlemeye başladı! Herkes tedirgin

Avrupa Birliği'ne (AB) yakınlığıyla bilinen ve merkezi AB kurumlarının da bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'de yer alan "EU Reporter" yayın organında son derece çarpıcı bir iddia gündeme getirildi. İddiaya göre; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın isimler, İsveç ve Norveç'te askeri üslerin yakınlarında evler satın alıp gizlice NATO eğitimleri ve tatbikatlarını gözetliyorlar. EU Reporter'in analiz yazısında NATO'dan elde edilen istihbarat bilgilerine de yer verildi.

Yeni üsler

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinin tamamlanmasının ardından ABD, hem Norveç hem de İsveç'te iki hava üssü inşasına başladı. İki ülkenin kuzeyinde de deniz üsleri yapımı için gerekli bütçe ve hazırlık önerisi Başkan Joe Biden tarafından Amerikan Kongresi'ne sunulurken, geçtiğimiz haftalarda ABD öncülüğünde, biri Norveç diğeri de İsveç'te olmak üzere iki geniş kapsamlı askeri tatbikat gerçekleştirdi. ABD ve NATO'nun İskandinavya'daki stratejik konseptine karşı, Rusya ise bu süreçte insan gözlemi ve istihbaratı alabilmek için çok ilginç bir yöntem izlemeye başladı.

Rusya'nın NATO üyesi İskandinav ülkelerindeki istihbarat faaliyetlerini arttırdığı ifade ediliyor.

Gözetleme evleri

NATO istihbarat raporuna göre haklarında uluslararası ambargolar olmayan zengin Rus oligarklar ve politikacılar; İsveç İLE Norveç'in kuzeyindeki satılık evleri satın almaya başladılar. İstihbarat raporundaki çarpıcı bilgi ise bu arsa ve binaların tamamının tatbikat yapılan yerlere ya da ABD tarafından açılacak yeni askeri üslere “gözle görülüp gözlem yapılabilecek kadar” yakın olması.

Putin'e yakın ajanlar

İstihbarat raporundaki bilgilere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın olan oligarklar ve politikacılar, tatbikatlar ve askeri hazırlıklar öncesinde; aileleriyle birlikte Norveç ve İsveç'e giderek tatbikat süresince bu evlerde kalıyorlar. Norveç iç istihbarat birimi PST'nin raporunda ise iki Rus politikacının NATO'nun kısa süre önce Norveç'te gerçekleşen 'Steadfast Defender 24' tatbikatı süresince askeri alana yakın yerdeki şahsi konutlarında kaldıklarını ve “tatbikatı gözlemlediklerini” ileri sürüldü.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın isimlerin İsveç ve Norveç'teki askeri üsler yakınında ajanlık faaliyetinde bulunduğu iddia ediliyor.

Ajanlar üssü izliyor

PST raporundaki bilgilere göre; PST ajanları Rusya'nın Murmansk kenti Belediye Başkanı Igor Morar ve Rus politikacı Viktor Saygin'in evlerini bir süredir gözlem altında tutuyorlar. Ajanların sunduğu bilgiye göre iki isim de yüksek binaları da satın almış durumdalar ve bu binaların üst katlarından Bardufoss hava üssündeki tüm hareketliliği izliyorlar. Bardufoss Hava Üssü ise ABD'nin İskandinav ülkelerinin hava kuvvetleri personellerini eğittiği askeri üs olarak biliniyor.

Sivilleri kullanıyorlar

NATO raporundaki bir başka çarpıcı bölüm de Rusya'nın 2024 yılı olası istihbarat faaliyetlerine yönelik tahminleri içeriyor. NATO'nun tahminlerine göre Rusya askeri-istihbarat eylemlerini örtmek amacıyla sivil nüfusunu kullanarak hedefteki NATO üyesi ülkelerde arsa, ev almak, yatırım yapmak ya da borsaya girmek gibi faaliyetlerle sızmayı planlıyor.

Kaynak: Haber global