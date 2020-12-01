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Medya Ruşen Çakır ve familyasına para ve destek nereden geliyor?
Medya

Ruşen Çakır ve familyasına para ve destek nereden geliyor?

Gazeteci yazar Cumali Dalkılıç, Ruşen Çakır ve familyasına para ve desteğin nereden geldiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 17:30:00 -
Ruşen Çakır ve familyasına para ve destek nereden geliyor?

Gazeteci yazar Cumali Dalkılıç, Yeniakit'in Youtube kanalında önemli bilgiler paylaştı. Dalkılıç, Ruşen Çakır'ın yönettiği medyascope kanalı dahil olmak üzere Duvar, T24, Bianet  gibi haber kanallarının ABD'li emperyalist kuruluşlar tarafından fonlandığını söyledi.

Dijital mecranın milletin aklıyla adeta dalga geçen bir ortama dönüştüğünü belirten Dalkılıç değerlendirmesinin devamında şunları söyledi:

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