Rus ve ABD uçakları bu sefer Uzak Doğu'da karşı karşıya geldi

ABD ile Rusya arasında sık sık Baltık Denizi ve Karadeniz üzerinde yaşanan uçuş problemleri Uzak Doğu’da da yaşanıyor. Japonya ile Sovyetler Birliği arasında 1955’te yapılan bir anlaşma ile 56 adadan oluşan ve bin 300 kilometrelik alanı kapsayan Kuril Adaları ile ilgili Rusya ile Japonya arasında tartışmalar sürüyor Japonya, adaların kendilerine iadesini talep ederken, konuyla ilgili görüşmeler devam ediyor. ABD'nin B-1B Lancer tipi stratejik bombardıman ve keşif uçağı Kuril Adaları çevresinde keşif uçuşu yaptığı sırada Rusya’ya ait MİG-31 tipi savaş uçağı, ABD uçağına yaklaşarak taciz etti.

Rusya'dan yapılan açıklamada ABD’ye ait uçağına yapılan müdahalenin sınır ihlali olmadan yapıldığını ve uluslararası hukuka uygun olarak müdahale edildiği belirtildi.