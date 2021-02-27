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Gündem Rus uzmandan gündemi sarsan çıkış: Türkiye'yi ittifaka dahil ederlerse bizim için iyi olmaz
Gündem

Rus uzmandan gündemi sarsan çıkış: Türkiye'yi ittifaka dahil ederlerse bizim için iyi olmaz

Polonya ve Ukrayna'nın Türkiye'yi yanlarına çekmek istediğini belirten Rus uzmanlar bunun gerçekleşmesi halinde durumun Rusya için hiç iyi olmayacağını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-27 16:40:00 -
Rus uzmandan gündemi sarsan çıkış: Türkiye'yi ittifaka dahil ederlerse bizim için iyi olmaz

Rus tarihçi Oleg Airapetov, ABD kuruluşu Stratfor'un 2050 yılında Türkiye'nin etki alanlarını öngördüğü 2008 yılı kaynaklı harita üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

"Türkiye çatışmaların gidişatını değiştirme gücüne sahip"

Türkiye'nin farklı bir tarihi deneyiminin olduğuna dikkat çeken Airapetov, Türkiye'nin Karabağ'daki zaferin arka planında yer aldığını ve çatışmanın gidişatını değiştirebilme gücüne sahip olduğunu belirtti.

Rusya ve Türkiye'nin büyük çıkarlar etrafından birleştiğini ifade eden Airapetov, Güney Akım'ın inşası, nükleer enerji alanındaki işbirliğini örnek gösterdi.

"Karadeniz'deki Türk filosu 3 ülkeden daha güçlü"

Türkiye ve Ukrayna'nın roket ve uçak yapımı alanında işbirliği yapma konusunda anlaştığını belirten Airapetov, Türkiye'nin Karadeniz'deki filosunun Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna'dan daha güçlü olduğunu açıkladı.

"Türkiye'nin dahil olduğu cephe Rusya için iyi olmaz"

Rus tarihçi, Polonya ve Ukrayna'nın Türkiye'yi cephe hattının güney kanadına çekmek istediğini ileri sürdü. Airapetov, "Türkiye, Ukrayna ve Polonya koordineli bir cephe olarak harekete geçmeye hazır olduklarına karar verirlerse bu bizim için iyi olmayacaktır. Güçlü bir gruplaşma yaratabilirler" dedi.

star.com.tr

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Yorumlar

Polat

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