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Dünya Rus uçakları Finlandiya ve Estonya hava sahasında
Dünya

Rus uçakları Finlandiya ve Estonya hava sahasında

Yeniakit Publisher
2023-08-17 14:44:00 -
Rus uçakları Finlandiya ve Estonya hava sahasında

AB, yaptırımları kapsamında Şubat 2022'den bu yana kapalı olan hava sahası Rus hava yolu şirketlerine ait 3 sivil uçağın Finlandiya ve Estonya'nın hava sahasını kullanmasıyla delindi.

 

MOSKOVA

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), Rus hava yolu şirketlerine ait 3 sivil uçağın Finlandiya ve Estonya'nın hava sahasını kullandığını bildirdi.

Rosaviatsiya'dan yapılan yazılı açıklamada, Rossiya, Ural Havayolları ve Severniy Veter adlı Rus hava yolu şirketlerine ait uçakların, Kaliningrad şehrine gidiş ve dönüşlerde kötü hava şartlarından ötürü rota değiştirmek zorunda kaldığı belirtildi.
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Toplamda 3 sivil uçağın Finlandiya ve Estonya hava sahalarından geçtiğine işaret edilen açıklamada, "Rosaviatsiya, yardımları için Finlandiya ve Estonya'nın yetkili makamlarına teşekkür eder." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Rusya'nın da gerekmesi halinde güvenli uçuşların sağlanması için benzer bir adım atmaya hazır olduğuna işaret edildi.

AB, yaptırımlar kapsamında Şubat 2022'de hava sahasını Rus uçaklarına tümüyle kapatırken, Rusya da hava sahasını Batılı ülkelerin uçaklarına kapatmıştı.

 

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