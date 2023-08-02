Rus turistin odasından çıkanlara bakın! Antalya’da 5 yıldızlı otelde yaşanan ilginç olay

Antalya'ya tatile gelen Rus asıllı bir turist kaldığı 5 yıldızlı otelde bulduğu her şeyi alıp otel odasındaki çantasında biriktirdi.

Olayı fark eden otel çalışanları ise turistin odasına girmesiyle adeta şaşkına döndü. Turistin havludan meşrubatlara, yiyecek ve pek çok şeyi fazlasıyla alıp biriktirdiği görüldü. Turist kadının çantasından çıkanları görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.