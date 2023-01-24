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Gündem Rus tarafından Türkiye iddiası: Artık izin vermiyorlar
Gündem

Rus tarafından Türkiye iddiası: Artık izin vermiyorlar

Rus medyası, Türkiye'ye gelen Rusya vatandaşlarının oturma izni başvurularının kabul edilmediğini iddia etti.

Yeniakit Publisher
2023-01-24 12:51:00 -
Rus tarafından Türkiye iddiası: Artık izin vermiyorlar

Rus medyası, son haftalarda Türkiye'ye gelen Rusya vatandaşlarının oturma izni başvurularının reddedildiğini öne sürdü.

Rusça yayın yapan Current Time'a göre 26 Aralık'tan bu yana çeşitli şehirlerde turizm için kısa süreli oturma izni başvurusunda bulunan Ruslar olumsuz yanıt alıyor.

Eşiyle Moskova'dan Türkiye'ye taşındığını belirten Ekaterina isimli bir kişi, "Bize hangi belgeyi sunarsak sunalım fark etmeyeceği, Ruslara şu anda oturma izni verilmediği söylendi" dedi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı henüz konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırdığı 2022'de 153 bin kadar Rus vatandaşı Türkiye'den geçici oturma izni aldı.

Kısa dönem oturma izni alan yabancı ülke vatandaşları Türkiye'de bir yıl kadar kalıp ülkeye giriş çıkış yapabiliyor. Oturma izni olanlar Türkiye banka hesabı da açabiliyor ve çocuklarını okullara kaydettirebiliyor.

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