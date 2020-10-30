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Aktüel Rus sporcu Nurmagomedov'dan Macron'a provokasyon eleştirisi
Aktüel

Rus sporcu Nurmagomedov'dan Macron'a provokasyon eleştirisi

Yeniakit Publisher
2020-10-30 14:36:54 -
Rus sporcu Nurmagomedov'dan Macron'a provokasyon eleştirisi

MOSKOVA (AA) - Rus karma dövüş sanatları sporcusu Habib Nurmagomedov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı tutumuna tepki göstererek, "İnanın bana, bu provokasyonlar boşa çıkacak." dedi.

Karma dövüş sanatlarının ilk Müslüman şampiyonu unvanına sahip Nurmagomedov, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Macron'un ifade özgürlüğü sloganı altında 1,5 milyardan fazla Müslüman’ın duygularını incittiğini belirtti.

Müslümanların, Hazreti Muhammed'i herkesten çok sevdiğine dikkati çeken Nurmagomedov, "Biz Müslümanlarız, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'i annelerimizden, babalarımızdan, çocuklarımızdan, eşlerimizden ve kalbimize yakın olan tüm insanlardan daha çok seviyoruz. İnanın bana, bu provokasyonlar boşa çıkacak." ifadesini kullandı.

Nurmagomedov, paylaşımına, Macron’un yüzüne ayakkabı izi yerleştirilmiş bir fotoğraf ile Kuran-ı Kerim’de Ahzab Suresi'nin 57. ayetini olan "Allah'ı ve resulünü incitenleri Allah, dünyada ve ahirette lanetlemiş ve onlar için alçaltıcı bir ceza hazırlamıştır." ifadesini ekledi.

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