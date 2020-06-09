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Rus savaş uçaklarından İdlib’e hava saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı

Suriye’de Beşar Esad rejimine destek veren Rus savaş uçaklarının İdlib’de düzenlediği hava saldırısında 1 sivilin hayatını kaybettiği, 4 sivilin yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 09:55:28 -
Rus savaş uçaklarından İdlib’e hava saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı

Suriye’de Beşar Esad rejimine destek veren Rus savaş uçaklarının İdlib’de düzenlediği hava saldırısında 1 sivilin hayatını kaybettiği, 4 sivilin yaralandığı bildirildi.


Suriye’de Beşar Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları İdlib’in Cebel el Zaviye bölgesindeki Kasanfra köyüne hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 1 sivilin hayatını kaybettiği, 4 sivilin yaralandığı bildirildi.


İdlib’de 5 Mart’ta ilan edilen ateşkese rağmen dün Rusya ve Esad rejimi ilk kez savaş uçaklarıyla hava saldırısı gerçekleştirmiş, saldırıda 2 sivilin hayatını kaybettiği duyurulmuştu. Rejim güçleri de dün İdlib’in farklı bölgelerine kara saldırıları gerçekleştirmişti.

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