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Dünya

Rus ordusuna koronavirüs şoku

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunda 874 askere koronavirüs tanısı koyulduğunu açıkladı.

2020-04-27 17:33:00 -
Rus ordusuna koronavirüs şoku

Rusya Savunma Bakanlığı, Kovid-19'a yakalanan Rus askeri personeliyle ilgili verileri ilk kez açıkladı.

Rusya Silahlı Kuvvetleri'nde mart ayından 26 Nisan'a kadar yapılan toplu testlerde 874 personelin testinin pozitif çıktığını belirten bakanlık, 314 askerin bakanlığa ait hastanelerde, 175'inin kendi birliklerindeki izolasyon ünitelerinde, 6'sının sivil sağlık kuruluşlarında tedavi gördüğünü, 379 askerin ise evlerinde karantinada bulunduğunu kaydetti.

Bakanlık, askeri üniversitelerde 779 öğrenci ile askeri liselerde öğretmen ve eğitmenler de dahil 192 kişide Kovid-19 tespit edildiğini de ifade etti.

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