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Rus meteorolojisi duyurdu! Radyoaktif madde tespit edildi

Rus meteoroloji servisi, Severodvinsk kentinde 8 Ağustos'ta askeri birlikte meydana gelen patlama sonrası yapılan testlerde bölgede radyoaktif izotop tespit edildiğini duyurdu.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:40
Rus meteorolojisi duyurdu! Radyoaktif madde tespit edildi

Ülkenin Arhangelsk bölgesinin Severodvinsk kentindeki askeri birlikte 8 Ağustos perşembe günü füze motor denemesi esnasında patlama meydana gelmiş, 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Rus medyasında çıkan bazı haberlerde, patlamanın ardından bölgede nükleer sızıntı yaşandığı öne sürülmüştü.

Rusya'nın hava durumu servisi Roshydromet 14 Ağustos'ta, radyasyon seviyelerinin Severodvinsk'te normalin 16 katına çıktığını ortaya koymuştu.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:40
  1. rusya
  2. radyoaktif sızıntı

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  • Tr.Tr.22 dk önce
    Bu haber günler günler önce çıkmışt.Hatta Dedem Korkut zamanında...Lan haber verirken biraz güncel olun.Matbaanın avrupadan yüzyıllar sonra geç gelmesi gibi haber yapıyorsunuz.

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