0553 313 94 23

Rus medyası görüntüleri yayınladı! Türkiye'nin operasyonu öncesi ABD askeri üssünde yeller esiyor

Rus medyası, Türkiye'nin Suriye sınırından sadece birkaç kilometre uzakta olan ve Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin tamamen terk ettiği bir üsse ait görüntüleri yayınladı.

09 Ekim 2019 Çarşamba 13:20

Rus yayın kuruluşu RT'nin video ajansı Ruptly, Türkiye sınırına yakın konumdaki Resulayn bölgesinde, ABD'li askerlerin çekildiği bir üssün görüntülerine ulaştı.

Star.com.tr'de yer alan haber göre; Tel Aqram'daki bir tepenin üzerine bulunan ABD askeri üssü, askerlerden geriye kalanlarla birlikte adeta hayalet bir kasabayı andırıyor.

Görüntülerde ahşap, metal ve plastikten yapılmış barakalar, gözetleme kuleleri ve tel örgüler görüntülenirken, ABD birliklerinin üstten tamamen çekildiği belirtiliyor.

Üstte sadece terör örgütü YPG/PKK paravanı SDG'li teröristlerin bulunuyor.

ABD askerleri, Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki terör yuvalanmalarını temizlemeye yönelik gerçekleştireceği harekat için gösterdiği kararlılık sonrası, yıllardır desteklediği YPG/PKK oluşumlarının olduğu bölgeden çekilmeye başladı.

ABD Başkanı Trump, Pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesinin ardından sürpriz bir adım attı.

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD'nin sonu olmayan bu saçma savaşlardan çekilme zamanı geldi.'' açıklamasıyla, bölgeden çekileceklerini duyurmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 13:20
  1. Donald Trump

YORUM YAZ

  • can ugurcan ugur2 dk önce
    BÜYÜK GÜN YARIN KARDEŞLERİM. ALLAH YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN DUALARIMIZ SİZİNLE ARSLANLARIM..

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Darıca'da bir evden 7 kamyon çöp çıktı
  1. Darıca'da bir evden 7 kamyon çöp çıktı
  2. Kahramanmaraş merkezli 5 ilde silah..
  3. Quaresma’dan büyük sitem!
  4. Unkapanı Köprüsü tehlike saçıyor! Her..
  5. Balıkesir'de 28 düzensiz göçmen..
  6. Operasyon öncesi son hazırlıklar! 5..
  7. Marmara Denizi'nde trol avcılığı..
  8. Rus medyası görüntüleri yayınladı!..
  9. Yolda uyuyan köpeği aracıyla ezen kişi..
  10. Yunanistan'da harekat paniği: PKK'dan..
  11. Samsun'da narkotik uygulaması: 11..
  12. TSK'nın harekat yapacağı bölgede..
  13. Yola düşen kaya parçası canından..
  14. Harekat öncesi teröristler titremeye..
  15. Aziziye Tabyası'na nasıl gidilir?
  16. Samsun'da "tefecilik" operasyonu! 7..
  17. İhale ilanları belediye valilik..
  18. Aziziye Tabyası nerede? Aziziye..
  19. Fikret Orman'dan flaş adaylık..
  20. Çanakkale açıklarında 47 kaçak göçmen..
  21. "Trump, Erdoğan’ın karşısında çok..
  22. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun..
  23. Mustafa İslamoğlu'ndan kaçamak..
  24. Terörist destekçisi Suud şoka girdi
  25. Adıyaman'da korkutan ev yangını!
  26. Akit TV’de Suriye tartışması! Farz..
  27. İstanbul semalarında göç alarmı!
  28. Samsun’da engelli sağlık raporu veren..
  29. Çöp kovalarını kırarak göle atan 4..
  30. EYT için nabız mı yoklandı ? Son..
Vapurda iğrenç olay! Toplu taşımada bir rezalet daha
Vapurda iğrenç olay! Toplu taşımada bir rezalet daha
Barzani'den skandal hamle! Türkiye'nin operasyonunu durdurmak için harekete geçti
Barzani'den skandal hamle! Türkiye'nin operasyonunu durdurmak için harekete geçti
Ali Babacan'ın ekibinde yer alan isimle ilgili flaş iddia! Eski bakan AK Parti'den istifa etti
Ali Babacan'ın ekibinde yer alan isimle ilgili flaş iddia! Eski bakan AK Parti'den istifa etti
PKK'nın ağlaması karşılık buldu! Teröristlere "bize katılın" çağrısı
PKK'nın ağlaması karşılık buldu! Teröristlere "bize katılın" çağrısı
Almanya'dan Türkiye açıklaması: Sonuçları vahim olur
Almanya'dan Türkiye açıklaması: Sonuçları vahim olur

Günün Karikatürü

9 Ekim 2019
Erdoğan talimatı verdi! Sigaraya vergi artışı geliyor
Erdoğan talimatı verdi! Sigaraya vergi artışı geliyor
Çok sert tepki! "Hadsiz, küstah, ikiyüzlü!"
Çok sert tepki! "Hadsiz, küstah, ikiyüzlü!"