Rus medyası görüntüleri yayınladı! Türkiye'nin operasyonu öncesi ABD askeri üssünde yeller esiyor

Rus yayın kuruluşu RT'nin video ajansı Ruptly, Türkiye sınırına yakın konumdaki Resulayn bölgesinde, ABD'li askerlerin çekildiği bir üssün görüntülerine ulaştı.



Star.com.tr'de yer alan haber göre; Tel Aqram'daki bir tepenin üzerine bulunan ABD askeri üssü, askerlerden geriye kalanlarla birlikte adeta hayalet bir kasabayı andırıyor.



Görüntülerde ahşap, metal ve plastikten yapılmış barakalar, gözetleme kuleleri ve tel örgüler görüntülenirken, ABD birliklerinin üstten tamamen çekildiği belirtiliyor.



Üstte sadece terör örgütü YPG/PKK paravanı SDG'li teröristlerin bulunuyor.



ABD askerleri, Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki terör yuvalanmalarını temizlemeye yönelik gerçekleştireceği harekat için gösterdiği kararlılık sonrası, yıllardır desteklediği YPG/PKK oluşumlarının olduğu bölgeden çekilmeye başladı.



ABD Başkanı Trump, Pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesinin ardından sürpriz bir adım attı.



ABD Başkanı Donald Trump, "ABD'nin sonu olmayan bu saçma savaşlardan çekilme zamanı geldi.'' açıklamasıyla, bölgeden çekileceklerini duyurmuştu.