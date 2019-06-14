Rus lider Putin'den dikkat çeken Türkiye açıklaması

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) üye ve gözlemci ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı zirve sonrasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran CumhurbaşkanıHasan Ruhani ile görüştü.

Putin, Rusya ile İran arasında çok yönlü ve taraflı ilişki bulunduğunu belirterek, Suriye'de terörle mücadele de dahil olmak üzere bölgesel istikrarı sağlamak için ortak çaba gösterdiklerini ifade etti.

Putin, "İran'ın aktif pozisyonu sayesinde bu alanda çok şey yaptık. Tabii ki bu, bizim yani Rusya, İran ve Türkiye'nin başarısıdır" değerlendirmesinde bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani de ülkesi ile Rusya arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha da ilerlediğini belirterek, "Terörizmle mücadelede ve bölgede istikrarın sağlanmasında çok iyi bir iş birliğine sahibiz" ifadesini kullandı.

Ruhani, dış etkenlerin varlığı ve dış yaptırımlar nedeniyle bölgedeki ülkeler arasında etkileşime duyulan ihtiyacın arttığını dile getirdi.