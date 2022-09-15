Rus general Ermenistan'ın talebini reddetti

Azerbaycan sınırında yaşanan çatışmalarda 100'den fazla kayıp veren ve Rusya liderliğinde kurulan altı üyeli Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'ne (KGAÖ) askeri yardım için başvuran Ermenistan'a olumsuz yanıt geldi.



Öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan-Azerbaycan sınırında çıkan çatışmalarda 71 askerinin öldüğünü bildirdi. Daha önce, Ermenistan 105 can kaybı bildirmişti.



Kommersant'ın haberine göre, KGAÖ komutanlığının başkanı Rus general Anatoli Sidorov, örgütün Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ihtilafın barışçıl bir şekilde çözülmesini umduğunu ve asker yollamayı düşünmediğini açıkladı.



Bugün durumu yerinde incelemek üzere Erivan'da olacağını söyleyen Sidorov, "Makul olalım. 13 Eylül'de devletlerimizin başkanları ortak bir açıklamayla Ermenistan ile Azerbaycan arasında var olan bu sorunun siyasi ve diplomatik yöntemlerle çözülmesi gerektiğini beyan ettiler. Yani, 13 Eylül'de de, dün ya da bugün de ve sanırım yakın gelecekte de KGAÖ'nün katılımıyla askeri güç kullanmaktan söz edilmiyor" dedi.



Sidorov, bu akşam başlayacak Ermenistan gezisinin ardından KGAÖ misyonunun örgüte üye ülkelerin devlet başkanlarına bir rapor sunacağını söyledi.



Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "ülkenin toprak bütünlüğünü yeniden sağlamak ve Azerbaycan ordusunun geri çekilmesini sağlamak için 4. madde uyarınca Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'ne (KGAÖ) başvurduğunu" açıklamıştı.



Antlaşmanın bu maddesi, üye ülkeler arasında askeri yardım sağlanmasını öngörüyor.



Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) (Rusça: Организация Договора о коллективной безопасности, romanize: Organizatsiya Dogovora o kollektivnoy bezopasnosti (ODKB)), 7 Ekim 2002 tarihinde altı Bağımsız Devletler Topluluğu ülkesi (Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Belarus ve Ermenistan) tarafından kurulan hükûmetlerarası askerî ittifak.



Paşinyan, çatışmalarda 105 asker kaybettiklerini söyledi. Paşinyan, "Müttefikimiz Rusya ve KGAÖ'dür. KGAÖ Antlaşması'nın en önemli 4. maddesi şöyle diyor: 'Üye devletlerden biri herhangi bir devlet veya devletler grubu tarafından saldırıya maruz kalırsa, bu,antlaşmanın tüm katılımcı devletlerine karşı saldırı olarak kabul edilecektir.' Bu nedenle KGAÖ'ye başvurduk" dedi.



Başbakan, KGAÖ'nün askeri müdahalesini çatışmayı çözmek için tek yol olarak görmediğini, siyasi veya diplomatik yollarla bir çözümün mümkün olduğunu belirtti. Paşinyan parlamentoda yaptığı konuşmada, Azerbaycan'ın Ermenistan topraklarının bazı kısımları üzerinde "kontrol sağladığını" söyledi.

Turkrus