Rus gemisi ülkeyi karıştırdı! İçerisinde halüsinasyon gördüren silah var

Fırtınanın dinmesini beklemek için İskoçya açıklarında demirleyen Rus fırkayetni Amiral Gorşkov, yerel siyasetçileri korkuya sürükledi. İngiliz basınının, fırkateynde düşman güçlerinin sanrı görmesine neden olan bir silah bulunduğunu yazmasıysa, panik havasının daha da büyümesine yol açtı.

Kraliyet Donanması yetkilileri, Portsmouth'da konuşlanan Defender destroyerinin İskoçya'da duraklayan Rus fırkateyni Amiral Gorşkov'un eylemlerini izlediğini söyledi. Fakat bu açıklama İskoçyalı siyasetçilerin ‘endişelerini' dindirememiş gibi görünüyor.

Britanya Savunma Bakanlığı tepki gösterdi

Zira İskoç Ulusal Partisi'nin (SNP) sözcülerinden Stewart McDonald, Rus donanma gemilerinin geçişleri karşısında savunmasız hissettiklerini söyledi.

McDonald, "Britanya Savunma Bakanlığı, Rus donanma gemilerine her istediklerinde karasularımızdan geçme izni vererek bize hiç yardımcı olmuyor" dedi.

Ayrıca, Kraliyet Donanması'na ait savaş gemilerinin hepsinin Manş Denizi kıyılarında konuşlandırılmış olduğundan ve acil bir durumda İskoçya'ya varmalarının çok zaman aldığından şikayet etti.

Diğer taraftan İngiliz basını da bu Rusya paranoyasını körüklemekten geri durmadı. Times gazetesi, Amiral Gorşkov tipi Rus fırkateynlerinde Filin 5P-42 isimli silahlar bulunduğunu yazdı.

"Düşman gemilerin mürettebatında baş bönmesi hissi oluşturuyor"

Gazetenin iddiasına göre ‘sır gibi saklanan' bu silah, düşman gemilerinin mürettebatında ‘baş dönmesi, mide bulantısı ve nerede olduğunu anlayamama gibi hislere, hatta sanrılara yol açıyor.'

Fakat Times'ın haberi üzerine Kraliyet Donanması yetkilileri bir açıklama daha yaparak korkuları dindirmeye çalıştı. Yetkililer, Rus fırkateyni Amiral Gorşkov'un sadece fırtınadan korunmak için İskoçya kıyılarında durakladığını söyledi. Anlattıklarına göre, hava şartlarının iyileşmesi ardından Rus gemisi yoluna hemen devam etti ve Manş Denizi'nden geçerek Atlas Okyanusu'na vardı.