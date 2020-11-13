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Aktüel Rus gazetesi: Karabağ’da Ermenistan ve Rusya kaybetti, Türkiye kazandı
Aktüel

Rus gazetesi: Karabağ’da Ermenistan ve Rusya kaybetti, Türkiye kazandı

Vedomosti gazetesinde yer alan makalede, Türkiye’nin Kafkasya’da prestijini “muazzam” bir şekilde artırdığı ve bu akımın Orta Asya'da süreceği değerlendirmesi yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-13 18:18:19 -
Rus gazetesi: Karabağ’da Ermenistan ve Rusya kaybetti, Türkiye kazandı

MOSKOVA (AA) - Rusya'nın önde gelen gazetelerinden Vedomosti, "Karabağ savaşının" Ermenistan'ın yanı sıra Rusya için de felaketle sonuçlandığını, Türkiye'nin bölgedeki prestijinin ise önemli oranda arttığını yazdı.

Vedomosti'de, Strateji ve Teknoloji Analiz Merkezinden Konstantin Makiyenko tarafından kaleme alınan “Rusya ikinci Karabağ savaşında nasıl kaybetti?” başlıklı makalede, savaşın Ermenistan'ın mağlubiyetiyle sonlandığı belirtildi.

Ermenistan'ın yanı sıra Rusya'nın da savaştan zararla çıktığının ileri sürüldüğü makalede, “Karabağ savaşı, Ermenistan'ın yanı sıra Rusya için de felaketle sonuçlandı. Başarılı bir arabuluculuk ve barış güçleri konuşlandırmaktan oluşan aldatıcı bir dış politika zaferinin ince perdesinin arkasından, çok yakında acı bir gerçek ortaya çıkacak.” ifadesine yer verildi.

Söz konusu “acı gerçek” olarak Rusya'nın Trans-Kafkasya bölgesinde sert bir şekilde azalan etkisine işaret edilen makalede, “Başarılı ve hırçın Türkiye'nin prestiji ise tam tersine muazzam bir şekilde arttı. Bakü neden şimdi son üç yüz yıldır burada ana oyuncular olan üç ülke; Rusya, Türkiye ve İran arasında bir denge politikası izlemeye devam etsin ki? Ana ulusal hedefleri olan, 1994'te kaybedilen toprakların geri alınması konusu çözüldü, Türkiye ile doğrudan iletişim sağlandı ve artık Ruslarla tamamen farklı bir tonda konuşulabilir.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Türkiye'nin Orta Asya'da Türk dillerinin konuşulduğu coğrafyalardaki etkisinin de hızlı bir şekilde artacağının vurgulandığı makalede, Rusya’nın müşterisi ve müttefikinin kaybettiği, Türkiye’nin müttefikinin ise ikna edici şekilde kazandığı aktarıldı.

Makalede, söz konusu sonuç nedeniyle “canlanan Türkçülüğün”, "Sovyet sonrası bütünleşmeye" göre daha cazip bir proje haline geldiğine değinilerek, Türk yapımı “Bayraktar TB2" insansız hava araçlarının Suriye ve Libya’nın ardından Karabağ’da da başarılı sonuçlara imza attığı yorumuna yer verildi.


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