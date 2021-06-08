Rus Dışişleri: Yaptırımlar sonsuza kadar sürecek

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da 'Batı'nın yasadışı yaptırımları ve onların Rusya siyaseti ve ekonomisi üzerindeki etkisinin azaltılması' konulu bir oturum yapıldı.

Duma'daki oturumda konuşan Pankin, "Yaptırım rejimi her zaman vardı ve her zaman var olacak. Gelin gerçekçi olalım. Yaptırımlar, ABD'nin ve diğer ülkelerin mevzuatında ve yasal düzenlemelerinde yer alıyor ve onları geri döndürmek imkansız olacak" dedi.

Yaptırımların amacının Rusya halkının birliğini zayıflatmak ve ülkeyi uluslararası arenada marjinalleştirmek olduğunu söyleyen Pankin, kısıtlamaların gayri meşru olduğunu ve muğlak bulgulara dayandığını kaydetti.

Rusya'nın yaptırımların kaldırılmasını istemeyeceğini ancak kısıtlamaların her iki tarafa da zarar verdiğini ilgili ülkelere anlatacağını belirten Aleksandr Pankin, şu anda Rusya'ya karşı ciddi bir çalışma yürütüldüğünün altını çizerek herkesi yeni yaptırımlara karşı hazırlıklı olmaya çağırdı.

Pankin, her şeye hazırlıklı olmanın imkansız olduğunu ancak ekonomi ve finans alanında ödemelerin ulusal para birimleri üzerinden yapılması ve gerektiğinde ödeme sistemlerinin devreye alınması konusunda ciddi bir çalışma yapıldığını vurguladı.