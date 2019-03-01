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Rus Dışişleri Bakanı Lavrov: “ABD’nin askeri müdahale planı Kolombiya ve Brezilya desteği olmadan imkansız”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve Avrupa’nın Venezuela’nın komşu ülkelerine silah göndermeye çalıştığını iddia etti.

01 Mart 2019 Cuma 21:03
Rus Dışişleri Bakanı Lavrov: “ABD’nin askeri müdahale planı Kolombiya ve Brezilya desteği olmadan imkansız”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve Avrupa’nın Venezuela’nın komşu ülkelerine silah göndermeye çalıştığını iddia etti.


Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez ile yaptığı görüşmesinin ardından Rodriguez ile ortak basın toplantısı düzenledi. ABD’nin Doğu Avrupa’daki bir ülkeden savunma füzeleri ile çeşitli silahlar aldığını ileri süren Lavrov, ABD’nin bu silahları Venezuela’nın komşu ülkelerine göndermeyi planladığını öne sürdü. Bahsi geçen silahların eskiden Sovyetler Birliği’ne üye ve şuan ise Washington ile yakın ilişkiler içerisinde olan Doğu Avrupalı bir ülkenin havayolu şirketi ile gönderileceğini belirten Lavrov, ABD’nin Venezuela’ya doğrudan müdahalesi ihtimali hakkında, “Mevcut ABD yönetiminin yaklaşımlarını düşününce, her şey mümkün. Beyaz Saray’ın uluslararası hukukun tüm normlarını bir kez daha çiğneyecek eylemlerde bulunma kararı almasını ihtimal dışı tutmuyorum” dedi.



"ABD’nin askeri müdahale planı Kolombiya ve Brezilya desteği olmadan imkansız”


ABD’nin askeri müdahale planı, Kolombiya ve Brezilya’nın desteği olmazsa suya düşeceğini söyleyen Rus Bakan, "ABD’nin muhalefeti silahlandırma niyetini Rusya’nın yanı sıra Venezuela’nın sınır komşuları da dahil birçok ülke görüyor. Başta Kolombiya ve Brezilya olmak üzere Venezuela’nın komşuları, askeri müdahale planına hiçbir şekilde destek vermezse, ABD’nin planları muhtemelen suya düşer" dedi.



"ABD’nin terör örgütlerini silahlandırdığını herkes biliyor"


Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez ise, ABD’nin silahlı gruplar kurma planı yaptığını iddia etti. Venezuela’nın ihtiyaç duyduğu insani yardımı Rusya’dan alacağını belirten Rodriguez, "ABD, geleneksel olarak yaptığı gibi silahlı gruplar kurmak istiyor. Terör örgütünü silahlandırmak istiyorlar ve bunu tüm dünya biliyor, hiç kimse için sır değil. ABD, Venezüella’yı istikrarsızlaştırmak için aşırılık yanlısı gruplara destek veriyor"dedi.



Lizbon’daki PDVSA ofisi Moskova’ya taşınıyor


Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez ise, Maduro’nun Venezuela devlet petrol şirketi olan PDVSA’nın Lizbon ofisini kapatıp bunu Moskova’ya taşıma kararı aldığını açıkladı. Rodriguez "Maduro’nun, PDVSA’nın Lizbon ofisinin kapatılmasını ve ofisin Moskova’ya taşınmasını emrettiğini belirtmek isterim" dedi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 21:03
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