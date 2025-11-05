Rus buğdayı, Ermenistan'a gönderildi
Ermenistan Ekonomi Bakanı Gevorg Papoyan, Rusya'dan gelen buğdayın Azerbaycan üzerinden demiryoluyla Ermenistan'a ulaştırıldığını duyurdu.
Papoyan, Facebook sayfasında, "Sevgili yurttaşlarım, blokajın kaldırılması konusunda daha iyi haberlerim var. Şu anda Rus buğdayı Azerbaycan üzerinden demiryoluyla Rusya'dan Ermenistan'a ulaştırılıyor." diye yazdı.
Papoyan ayrıca Kazak kökenli buğdayın yola çıktığını ve önümüzdeki günlerde Azerbaycan üzerinden Ermenistan'a ulaşacağını sözlerine ekledi.
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk, daha önce yaptığı açıklamada, Rus Demiryolları ve bölgedeki mevkidaşlarının, Rus mallarının Azerbaycan üzerinden Ermenistan'a transit geçişini organize etmek için çalıştığını bildirmişti.
Açıklama, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Bakü'nün, Ermenistan üzerinden mal geçişine ilişkin kısıtlamaları kaldırdığını duyurmasının ardından geldi. Aliyev, bu adım kapsamında Kazakistan'dan gelen tahılın Azerbaycan üzerinden Ermenistan'a ulaştırılacağını belirtmişti.