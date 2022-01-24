Rus Borsası'nda gerilim tırmanıyor!

Rusya’da Moskova Borsası Ukrayna üzerinden ABD ile Rusya arasında artan gerginliğin etkisiyle pazartesi günü yüzde 7 değer kaybetti. ABD’de vadeli piyasaslar ve Avrupa piyasaları da küresel risk iştahının azalmasıyla haftaya düşüşle başladı.

Nasdaq vadeliler yüzde 0,5 düşüş kaydederken Euro Stoxx 50 yüzde 2’den fazla düşüş kaydetti. CAC 40 yüzde 2 düşerken FTSE 100 yüzde 1,3 düşüş kaydetti. Borsalardaki düşüşte ve küresel risk iştahındaki azalmada ABD Dışişleri Bakanlığı, olsa bir Rusya müdahalesine karşı, Kiev büyükelçiliğindeki personelinin ailelerine Ukrayna'dan ayrılma talimatı vermesi de etkili oldu.

Dışişleri Bakanlığı, Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilim üzerine Ukrayna'ya yönelik seyahat uyarısı yayınladı.

Uyarıda, "23 Ocak 2022'de Dışişleri Bakanlığı, devam eden Rus askeri harekatı tehdidi nedeniyle ABD'nin Kiev Büyükelçiliğinde doğrudan işe alınan çalışanların gönüllü olarak Ukrayna'dan ayrılmasına izin verdi ve diplomatik aile üyelerinin ayrılmaları talimatını verdi. Ukrayna'daki ABD vatandaşları, ticari veya diğer özel ulaşım seçeneklerini kullanarak ayrılmayı değerlendirmelidir." ifadesine yer verildi.